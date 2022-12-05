Güney Kore: Kuzey Kore tatbikatlarda 100'den fazla topçu mermisi ateşledi

Güney Kore'nin yaptığı açıklamaya göre Kuzey Kore, askeri tatbikatlarında topçu mermileri ateşlemeye devam ediyor. Mermilerin bir kısmı, Kore'ler arasında, gerilimi azaltmak amacıyla oluşturulan tampon bölgeye indi.

Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore ordusunun ateş açmasıyla ilgili olarak Kuzey Kore'ye çok sayıda uyarı mesajı gönderdiği belirtildi.

Kuzey Kore, topçu ateşi hakkında hemen rapor vermedi, ancak savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından yapılan tatbikatlar da dahil olmak üzere artan sayıda askeri faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor.

Güney Kore ve ABD de bu yıl nükleer silahlı Kuzey'i caydırmak için gerekli olduğunu söyleyerek askeri tatbikatları hızlandırdı.

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