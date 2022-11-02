Dünya Güney Kore Pyongyangın füze denemelerine yanıt vereceğini söyledi
ASYA

Güney Kore Pyongyang'ın füze denemelerine yanıt vereceğini söyledi

Güney Kore Genelkurmay Başkanları, Kuzey Kore'nin füze fırlatmasına kararlı bir şekilde yanıt vereceklerini söyleyerek tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Diğer
​Güney Kore Pyongyangın füze denemelerine yanıt vereceğini söyledi
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Yetkililer, "Bugün fırlatılan Kuzey Kore füzesi, Kore'nin bölünmesinden bu yana ilk kez kuzey sınır çizgisinin güneyindeki karasularımızın yakınına düştü. Bu eşi görülmemiş ve kabul edilemez" dedi. Güney Kore ordusunun kararlı bir şekilde yanıt vereceğini de eklediler.

Seul'e göre Kuzey Kore, Japon Denizi'ne doğru üç kısa menzilli balistik füze fırlattı. Fırlatma, Kangwon Eyaletinin Wonsan bölgesinden gerçekleşti.

Füzelerden biri, Seul'ün fiili deniz sınırı olarak gördüğü kuzey sınır çizgisinin güneyine indi.

MEHR'e göre füze Güney Kore'nin Ulleungdo adasına doğru uçtuğu sırada bir hava alarmı verildi.

Füze, Ulleungdo'nun 167 kilometre kuzeybatısında ve Sokcho'nun 57 kilometre doğusunda denize düştü. Aynı zamanda ilk kez Güney Kore topraklarına bir füze ulaştı.

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