Dünya Güney Kore ve Japonya açıkladı Kuzey Kore kıtalararası balistik füze fırlattı
ASYA

Güney Kore ve Japonya açıkladı: Kuzey Kore kıtalararası balistik füze fırlattı

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattığını bildirdi. Pyongyang yönetimi bu yıl 34. kez füze denemesi gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Güney Kore ve Japonya açıkladı: Kuzey Kore kıtalararası balistik füze fırlattı
Japonya Savunma Bakanlığı Kore Yarımadası'nın batısından füze fırlatıldığını doğruladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğu yönüne yerel saatle 10.18'de ICBM fırlattığını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı da Kore Yarımadası'nın batısından füze fırlatıldığını doğruladı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gazetecilere yaptığı açıklamada, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini belirtti.

Kişida, "kabul edilemez" şeklinde nitelediği Kuzey'in "provokatif eylemini" Japon hükümeti olarak kınadıklarını söyledi.

"Kuzey Kore'nin füze teknolojilerindeki ilerleme göz ardı edilemez"

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Kuzey Kore'nin "daha önce görülmemiş sıklıktaki füze deneme faaliyetlerine" karşı çıktıklarını ifade etti.

Bölgesel tansiyonun yükseldiğini vurgulayan Bakan Hamada, ülkesinin güvenliği için, Kuzey Kore'nin füze teknolojilerindeki ilerlemenin "göz ardı edilemeyeceğini" söyledi.

Füzenin yerel saatle 11.20 sularında Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinin batısına düştüğü kaydedildi.

Bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadığı bildirildi.

Japon Devlet Televizyonu NHK, son denemeyle Pyongyang yönetiminin bu yıl 34. kez füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

İstiklal'de bombalı saldırı gerçekleştiren terörist Albashır ile birlikte 17 şüpheli tutuklandı
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Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçen pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır’la birlikte 51 kişi gözaltına alındı. 49 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.
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Şüphelilerin sabah saat 11.00 sıralarında 29 Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınmaya başlandı. Şüpheli Ahlam Albashır’ın ifadesi ise saat 11.30’da alınmaya başlandı ve saat 16.00 sıralarında ifadesi tamamlandı. Albashır’ın ifadesi iki Başsavcı vekili tarafından alındı. Diğer şüphelilerin ifadesi ise saat 17.30 sıralarında tamamlandı.
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Savcılıkta işlemlerinin ardından Ahlam Albashır’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak”, “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye yardım”, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklanma talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılık tarafından serbest bırakılan 29 şüpheli ise sınır dışı edilecek.
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Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen aralarında Ahlam Albashır’ın da bulunduğu 17 şüpheli hakimlikçe tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayında çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüpheliler, sağlık muayenesi için geniş güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi.
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Şüpheliler, muayenelerinin ardından araçlara bindirilirken hastane bahçesinde bulunan bazı vatandaşlar masum insanlardan ne istediniz şeklinde tepki gösterdi.
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Aralarında terörist Ahlam Albashırın da bulunduğu bazı tutuklular, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne konuldu.
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İstiklal'de bombalı saldırı gerçekleştiren terörist Albashır ile birlikte 17 şüpheli tutuklandı
İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'ında aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklular, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü.

Uçak kalkmadan telefonda kullandığı 'bomba' kelimesi polisi harekete geçirdi
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Diyarbakır’dan Antalya’ya gidecek olan XQ7713 sefer sayılı Sun Express uçağına binen M.T., telefonla konuşurken, ‘bomba’ kelimesini duyan hostes, durumu amirlerine bildirdi.
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İhbar üzerine harekete geçen polis, yolcuları indirdikten sonra uçakta arama yaptı.
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Bomba arama köpeğiyle yapılan aramadan sonuç çıkmazken, saat 20.55’te kalkması gereken uçak, 30 dakikalık gecikmenin ardından Antalya’ya hareket etti.
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Yolcu M.T. hakkında ise halk arasında ‘korku ve panik yaratmaktan’ işlem yapıldı.
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Uçak kalkmadan telefonda kullandığı bomba kelimesi, polisi harekete geçirdi
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Uçak kalkmadan telefonda kullandığı 'bomba' kelimesi polisi harekete geçirdi
Diyarbakır- Antalya seferini yapacak olan uçağa binen yolculardan birinin, telefon konuşurken söylediği 'bomba' kelimesini duyan hostes, polisi harekete geçirdi. Uçakta yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, konuşmayı yapan yolcuya, 'korku ve panik yaratmaktan' işlem yapıldı.


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