Güney Kore'de 2015'ten sonra doğan 2 bin 236 bebek kayıtlara geçmedi

Açıklamada, kayıtlara geçmeyen bebeklerden 1263'ünün, başkent Seul ve çevresindeki bölgelerden olduğu kaydedildi.

Doğumun bildirilmemesi durumunda ise caydırıcılığı olmayan düşük para cezaları veriliyor.

Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı Lee Ki-il, hastane kayıtlarında mevcut olan, ancak resmi olarak devlette kaydı bulunmayan tüm bebekler hakkında, tam teşekküllü bir soruşturmanın yürütülmesinin planlandığını duyurdu.