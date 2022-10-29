Güney Kore'de Cadılar Bayramı etkinliklerindeki izdihamda 59 kişi öldü

Cadılar Bayramı'nı kutlayan gençlerden ilginç sözler

Pagan Kelt toplumuna ait olduğu bilinen daha çok ABD'deki kutlamalarla öne çıkan Cadılar Bayramı son yıllarda ne yazık ki Türkiye'de de popüler olmaya başladı. 31 Ekim tarihinde kutlanan Cadılar Bayramı için Taksim meydanında farklı kostüm ve makyajla dolaşan gençler, insan kan emmek istediklerini ve ölüleri beklediklerini söyledi.