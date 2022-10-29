Dünya Güney Korede Cadılar Bayramı etkinliklerindeki izdihamda 59 kişi öldü
ASYA

Güney Kore'de Cadılar Bayramı etkinliklerindeki izdihamda 59 kişi öldü

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliklerinde meydana gelen izdihamda 59 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Güney Korede Cadılar Bayramı etkinliklerindeki izdihamda 59 kişi öldü
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Yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 59 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirtti.

İzdihamda yaklaşık 100 kişinin yaralandığını söyleyen Choi, bu kişilerden 50'sine ani kalp durması teşhisi konulduğunu ifade etti.

Choi, olay yerine 400'den fazla acil durum görevlisi ve ülke çapında 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı.

Haberlerde, Itaewon sokaklarındaki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı iddia edildi.

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Cadılar Bayramı'nı kutlayan gençlerden ilginç sözler
Pagan Kelt toplumuna ait olduğu bilinen daha çok ABD'deki kutlamalarla öne çıkan Cadılar Bayramı son yıllarda ne yazık ki Türkiye'de de popüler olmaya başladı. 31 Ekim tarihinde kutlanan Cadılar Bayramı için Taksim meydanında farklı kostüm ve makyajla dolaşan gençler, insan kan emmek istediklerini ve ölüleri beklediklerini söyledi.


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