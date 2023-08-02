Güney Kore'de felaketin boyutu büyüyor: Ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

Yonhap'ın itfaiye yetkililerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bu arada Seul hükümetinin sıcak hava dalgası nedeniyle verdiği en yüksek uyarısı olan "ciddi" seviyesi devam ediyor.