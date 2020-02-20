Dünya Güney Korede ilk kez koronavirüsten 1 kişi yaşamını yitirdi
ASYA

Güney Kore’de ilk kez koronavirüsten 1 kişi yaşamını yitirdi

Ülkede yeni tip korona virüsü nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs salgınına karşı hastaların ateşi ölçülüyor.
Koronavirüs salgınına karşı hastaların ateşi ölçülüyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüsü ölümlere yol açmaya devam ediyor. Güney Kore’de korona virüsü nedeniyle 1 kişinin öldüğü açıklandı. Ülkede vaka sayısının ise 82’den 104’e çıktığı bildirildi.

'Koronavirüs' anne ile oğlunu ayırdı
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'Koronavirüs' anne ile oğlunu ayırdı
Çin'de Koronavirüs ile mücadele eden hastanede çalışan hemşire, bir aydır görmediği 3 yaşındaki oğlu ile metrelerce uzaktan hasret giderdi. Anne ve oğlunun ağlayarak hasret giderdiği anlarda, çevrede bulunanların da duygusal anlar yaşadığı görülüyor.
25’ten fazla ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsü (Covid-19) salgınında dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 128’e çıktı.

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