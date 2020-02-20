Güney Kore’de ilk kez koronavirüsten 1 kişi yaşamını yitirdi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüsü ölümlere yol açmaya devam ediyor. Güney Kore’de korona virüsü nedeniyle 1 kişinin öldüğü açıklandı. Ülkede vaka sayısının ise 82’den 104’e çıktığı bildirildi. OYNAT 00:00 'Koronavirüs' anne ile oğlunu ayırdı Çin'de Koronavirüs ile mücadele eden hastanede çalışan hemşire, bir aydır görmediği 3 yaşındaki oğlu ile metrelerce uzaktan hasret giderdi. Anne ve oğlunun ağlayarak hasret giderdiği anlarda, çevrede bulunanların da duygusal anlar yaşadığı görülüyor. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2201985'); PID2.render('pid#comment-count-2201985'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder 25’ten fazla ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsü (Covid-19) salgınında dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 128’e çıktı. DÜNYA Ukraynalılar hastaneler önünde barikat kurdu: Virüslüleri getirmeyin