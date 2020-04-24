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Dünya Güney Korede karantina talimatlarını ihlal edenlere yeni uygulama Elektronik bilekliklerle izlenecek
ASYA

Güney Kore'de karantina talimatlarını ihlal edenlere yeni uygulama: Elektronik bilekliklerle izlenecek

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için ev karantinası talimatlarını ihlal edenlerin elektronik bileklikler aracılığıyla izleneceği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Bileklikler, telefona indirilecek izleme uygulamalarıyla Bluetooth aracılığıyla bağlantı halinde olacak.
Bileklikler, telefona indirilecek izleme uygulamalarıyla Bluetooth aracılığıyla bağlantı halinde olacak.

Güney Kore'de son haftalarda kendi kendini karantinaya alma kuralını ihlal eden kişilerin sayısı, halkın tedirginliğini artırdı.

  • Bunun üzerine hükümetten yapılan açıklamada, gelecek pazartesi gününden itibaren kendi kendini karantinaya alma talimatlarını ihlal edenlere, izin vermeleri halinde iki hafta boyunca bileklik takılacağı belirtildi.

Yonhap ajansının haberine göre, iznin, kişileri bileklikleri takmaya zorlamak için yasal gerekçe bulunmadığı için gerekli olduğuna dikkati çekilen açıklamada, cihazı takmayı reddedenlerin belirlenen karantina merkezlerine gönderilecekleri bildirildi.

Bileklikler, telefona indirilecek izleme uygulamalarıyla Bluetooth aracılığıyla bağlantı halinde olacak ve karantina altındaki kişiler evden ayrıldıklarında veya bilekliği çıkarmaya çalıştıklarında yetkilileri uyaracak.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, 14 Nisan'dan bu yana kendi kendine karantina tedbiri altında olan kişi sayısının istikrarlı şekilde azaldığı ve yaklaşık 46 bin 300'e gerilediği kaydedildi.

Güney Kore'de bugüne kadar toplam 10 bin 708 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken virüs nedeniyle 240 kişi hayatını kaybetti.

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