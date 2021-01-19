Dünya Güney Korede kuş gribi alarmı 10 kilometrelik karantina talimatı
ASYA

Güney Kore'de kuş gribi alarmı: 10 kilometrelik karantina talimatı

Güney Kore'de kuş gribi alarmı: 10 kilometrelik karantina talimatı

Güney Kore'de tavuk çiftliklerinde yeni bir kuş gribi vakası tespit edildi. Bakanlık, vaka nedeniyle çiftlikteki tüm tavukların itlaf edilmesi ve çiftliğin 10 kilometre yakındaki tüm diğer çiftliklerde 30 günlük karantina uygulanması talimatını verdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Tarım Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı, başkent Seul'ün güneyindeki Yongin şehrindeki bir çiftlikte kuş gribine yol açan "H5N8" virüsünün görüldüğünü bildirdi.

Bu, ülkede ekimden bu yana rastlanan 67'nci vaka oldu.

30 günlük karantina talimatı

Bakanlık, vaka nedeniyle çiftlikteki tüm tavukların itlaf edilmesi ve çiftliğin 10 kilometre yakındaki tüm diğer çiftliklerde 30 günlük karantina uygulanması talimatını verdi.

Mısır'da kuş gribinden ölüm
HAYAT
Mısır'da kuş gribinden ölüm

Kuş neslinin soyunu kuruttu
GÜNDEM
Kuş neslinin soyunu kuruttu

Öte yandan, Yongin şehrinin bulunduğu Gyeonggi eyaletinin tüm diğer şehirlerindeki çiftliklerde 7 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Eyalette ekim sonundan bu yana 18 kuş gribi vakası görülmüş, toplam 18,8 milyon tavuk ve yabani kuş itlaf edilmişti.

Abone Ol Google News
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

​Eczacılar yarından itibaren randevu alarak aşı olabilecek.
TBMM Başkanı Şentop da aşı oldu

TBMM Başkanı Şentop da aşı oldu

​"Herkesi aşı olmaya davet ediyorum."
Muharrem İncenin Memleket Partisi gün sayıyor

​116 operasyonel tim, 2 bin 24 personel katılıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekiye Yağmurcu'nun ailesini arayarak başsağlığı diledi.
Diktatörler gibi yemin edecek

Diktatörler gibi yemin edecek

​Biden'in yemin törenini ağır silahlı askerler dolduracak.

Partinin ismi dahi belli

Partinin ismi dahi belli

​ABD Başkanlığını devreden Trump, parti kurma hazırlığında.
2016'dan beri firariydi

2016'dan beri firariydi

FETÖ üyesi firari eski emniyet müdürü yakalandı.
Böyle acı görülmedi

Böyle acı görülmedi

Evlerinde çıkan yangında iki kardeş diri diri yandı.
Aşıda ikinci aşama

Aşıda ikinci aşama

​Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile personelin aşılanmasına başlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.