Güney Kore'de öğrenci cinayeti yasayı değiştirecek: Öğretmenler zorunlu izne çıkarılıyor

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Eğitim Bakanı Lee Ju-ho, dün bir öğretmenin öğrencisini öldürmesinin ardından konuya ilişkin konuştu.

Söz konusu durumların önlenmesi için önleyici tedbirler üzerinde çalışıldığını belirten Lee, "Mental sorunlar nedeniyle görevlerini yerine getirmekte zorlanan öğretmenler için zorunlu izin gibi önlemlerin alınabilmesi için yasayı değiştireceğiz" ifadesini kullandı.