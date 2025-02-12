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Güney Kore'de öğrenci cinayeti yasayı değiştirecek: Öğretmenler zorunlu izne çıkarılıyor

Güney Kore'de öğrenci cinayeti yasayı değiştirecek: Öğretmenler zorunlu izne çıkarılıyor

15:2412/02/2025, Çarşamba
AA
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Güney Kore'nin Daejeon kentindeki bir ilkokulda 40 yaşındaki öğretmen, 8 yaşındaki öğrencisini bıçaklamıştı.
Güney Kore'nin Daejeon kentindeki bir ilkokulda 40 yaşındaki öğretmen, 8 yaşındaki öğrencisini bıçaklamıştı.

Güney Kore'de, bir öğretmenin 8 yaşındaki öğrencisini bıçaklayarak öldürmesinin ardından, "mental sorunlar" yaşayan öğretmenlerin zorunlu izne çıkarılması gibi önlemlerin yer aldığı bir "yasa değişikliği"ne gidileceği belirtildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Eğitim Bakanı Lee Ju-ho, dün bir öğretmenin öğrencisini öldürmesinin ardından konuya ilişkin konuştu.


Söz konusu durumların önlenmesi için önleyici tedbirler üzerinde çalışıldığını belirten Lee, "Mental sorunlar nedeniyle görevlerini yerine getirmekte zorlanan öğretmenler için zorunlu izin gibi önlemlerin alınabilmesi için yasayı değiştireceğiz" ifadesini kullandı.


İktidar ve muhalefet partileri de bu gibi durumların önüne geçilmesi için yasanın değiştirilmesi çağrısında bulunuyor.


Olay

Güney Kore'nin Daejeon kentindeki bir ilkokulda 40 yaşındaki öğretmen, 8 yaşındaki öğrencisini bıçaklamıştı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan öğrencinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.


Polis, öğretmenin daha önce depresyon nedeniyle izne ayrıldığını ve geçen senenin sonunda öğretmenliğe yeniden başladığını aktarmıştı.

#Eğitim
#Güney Kore
#Lee Ju-ho

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