Dünya Güney Korede sosyal mesafe sonuç verdi Vaka sayılarında büyük düşüş var
ASYA

Güney Kore'de sosyal mesafe sonuç verdi: Vaka sayılarında büyük düşüş var

Güney Kore'de 20 Şubat'tan bu yana ilk kez yeni tip koronavirüs tespit edilen yeni vaka sayısı 30'un altına düştü. Güney Kore Sağlık Bakanı Yardımcısı Kim Ganglip, 3 haftadır artırılan sosyal mesafe kuralları sayesinde yeni vaka görülmediğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Güney Kore, koronavirüse karşı sert tedbirler alan ülkelerden biri.
Güney Kore, koronavirüse karşı sert tedbirler alan ülkelerden biri.

Yonhap ajansının haberine göre, ülkede salgın ortaya çıktığında yeni tip koronavirüs vakalarının merkez üssü olan Daegu kentinde de ilk vakanın görüldüğü 18 Şubat'tan bu yana ilk kez yeni vakaya rastlanmadı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, resmi Twitter hesabından, Daequ kentinde ilk defa vaka görülmediğini, ülke genelinde 27 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve salgının yayıldığı tarihten bu yana vaka sayısının ilk defa 30'un altına düştüğünü bildirdi.

  • Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, dün kayda geçen yeni Kovid-19 vaka sayısının 27 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkede tespit edilen toplam Kovid-19 vaka sayısının 10 bin 450'ye, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 208'e yükseldiği belirtildi.

SOSYAL MESAFE SONUÇ VERDİ

Güney Kore Sağlık Bakanı Yardımcısı Kim Ganglip, 3 haftadır artırılan sosyal mesafe kuralları sayesinde Daegu'da yeni vaka görülmediğini duyurdu.

Yeni vaka sayılarındaki artışın son günlerde azalmaya başladığı ülkede, hastalığa yakalanan 7 bin 117 kişi de iyileşti.

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