Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 35 milyon dolarlık dava

Kuzey Kore, bir propaganda broşürü kampanyası yürüten Güney'deki Kuzey Koreli sığınmacılara misilleme yapmakla tehdit ettikten sonra, daha iyi ilişkiler geliştirmek için 2018'de sınırın kendi tarafında kurulan irtibat ofisini havaya uçurdu.





Güney Koreli bir yetkili, Seul Merkez Bölge Mahkemesine açılan davanın, hükümetin Kuzey'e karşı açtığı ilk dava olduğunu söyledi.





Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Güney Kore yasalarına göre üç yıllık zamanaşımına uymak için davanın 16 Haziran'dan önce açılması gerektiğini belirtti.





Nikkei Asia'nın haberine göre Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bu eylem, ulusal iddiaları korumak ve zararlar için tazminat talep etme hakkının zaman aşımına uğramasını engellemek için yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.





Güney Kore, yıkılan ofisin ve yakınlarda Güney Koreli yetkilileri barındırmak için ağır hasar görmüş 15 katlı bir binanın maliyetinin 44,7 milyar won (35 milyon $) olduğu tahmininde bulundu.







