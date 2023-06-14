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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 35 milyon dolarlık dava

Güney Kore Kuzey Kore'ye 2020'de havaya uçurduğu bir irtibat ofisi için 35 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Bu eylem, ulusal iddiaları korumak ve zararlar için tazminat talep etme hakkının zaman aşımına uğramasını engellemek için yapılmıştır'' ifadeleri kullanıldı.

13:32 . 14/06/2023 الأربعاء
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Kuzey ve Güney Kore 1950-53'teki çatışmaları bir anlaşmayla değil, ateşkesle sona erdirdiği için teknik olarak hâlâ savaş halinde.

Kuzey ve Güney Kore 1950-53'teki çatışmaları bir anlaşmayla değil, ateşkesle sona erdirdiği için teknik olarak hâlâ savaş halinde.

Kuzey Kore, bir propaganda broşürü kampanyası yürüten Güney'deki Kuzey Koreli sığınmacılara misilleme yapmakla tehdit ettikten sonra, daha iyi ilişkiler geliştirmek için 2018'de sınırın kendi tarafında kurulan irtibat ofisini havaya uçurdu.


Güney Koreli bir yetkili, Seul Merkez Bölge Mahkemesine açılan davanın, hükümetin Kuzey'e karşı açtığı ilk dava olduğunu söyledi.


Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Güney Kore yasalarına göre üç yıllık zamanaşımına uymak için davanın 16 Haziran'dan önce açılması gerektiğini belirtti.


Nikkei Asia'nın haberine göre Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bu eylem, ulusal iddiaları korumak ve zararlar için tazminat talep etme hakkının zaman aşımına uğramasını engellemek için yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.


Güney Kore, yıkılan ofisin ve yakınlarda Güney Koreli yetkilileri barındırmak için ağır hasar görmüş 15 katlı bir binanın maliyetinin 44,7 milyar won (35 milyon $) olduğu tahmininde bulundu.



#Güney Kore
#Kuzey Kore
#irtibat bürosu
#dava
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