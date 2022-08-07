Dünya Güney Koreden Kuzey Koreye zeytin dalı
ASYA

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye zeytin dalı

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Kuzey Kore'ye 'ön şartsız diyalog kurulması' çağrısında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Güney Koreden Kuzey Koreye zeytin dalı
Arşiv

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansının haberine göre, Park, Kamboçya'daki ASEAN Zirvesi'nde Kuzey Kore'nin Endonezya'daki Büyükelçisi An Kwang-il ile konuştu.

Park, Kuzey Koreli muhatabına, taraflar arasında "ön koşulsuz olarak görüşmelerin" yapılması gerektiğini kaydetti.

Bölgenin nükleer silahlardan arındırılmasına değinen Park, Kore Yarımadası'ndaki barış ve güvenliğe dair inancını yineledi.

Kuzey Koreli diplomat An de Park'a cevaben bu ortamın oluşturulması gerektiğini belirtti.

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog, 2019'da Hanoi'de gerçekleştirilen son görüşmenin ardından durmuştu.

Kuzey Kore, bu yıl yeni füze denemeleri yapmaya başlamıştı.

Tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore Güney Kore'ye ait tesisi yıktı
DÜNYA
Tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore Güney Kore'ye ait tesisi yıktı

Tehlikeli misilleme: Kuzey Kore ve Güney Kore karşılıklı füze fırlattı
DÜNYA
Tehlikeli misilleme: Kuzey Kore ve Güney Kore karşılıklı füze fırlattı

Tedirgin eden görüntü

Tedirgin eden görüntü
Üç ilde petrol aranacak

Üç ilde petrol aranacak

​TPAO'ya yetki verildi
Canlı yayında gazeteci Latif Şimşeke saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı: DP Milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma

​Gözler yarınki açıklamada

Çin ablukayı genişletti

Çin ablukayı genişletti

​Tarih verip duyurdular: Bölge gemi trafiğine kapatılacak.

​'Hava kararınca saldırıya geçiyorlar.'

İslam'a hakaret içeren listeler tek tek tespit edildi.

​En az 24 şehit 203 yaralı.

​Yükseliş kalıcı mı?

​10 il için sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskınları olabilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.