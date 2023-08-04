Güney Sudan'da BM radyosuna gelen yasak kalktı

Küresel iklim değişikliğinin sonucu olarak dünya her geçen gün ısınıyor. Yükselen sıcaklıklar sadece karaları değil denizleri de etkiliyor. Akdeniz’in yüzey sıcaklığı Temmuz ayında 28,4 dereceye çıkarak rekor kırdı. Peki ısınan sular hangi sorunlara neden oluyor? Bu durumdan hava durumu nasıl etkilenecek? Ege ve Akdeniz’de neler olabilir? Uzmanlarla mercek altına aldık.