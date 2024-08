Gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu başladı

"Türkiye'de her şey güzel"

"Türkiye'de her şey güzel"

Tatilin güzel geçtiğini anlatan Sevindik, "Türkiye'de her şey güzel. Türkiye'ye girmek bile yeterli oluyor. Her zaman her şey bütçe ile ölçülmüyor. Vatan sevdalısı olmak başka bir şey. Bir Türk arabasını yurt dışında gördüğümüz zaman ayrı bir gururlanıyoruz." ifadelerini kullandı.