Gürcistan'a kaçan Ukraynalılardan çarpıcı itiraf: Rusya'nın kamplarında dövüldük

Mariupol'den otobüsle kaçan Ukraynalılar, Ukrayna'nın elindeki şehirlere götürülecekleri söylendiği için genellikle bilmeden filtreleme kamplarına geliyor ve sonra kasabadan ayrılmalarına izin verilmiyor.

Filtreleme genellikle iki yoldan biriyle sona eriyor: İnsanlar ya sorgulamayı geçiyor ya da daha fazla sorgulama için gözaltına alınmaya devam ediyor.

Bu süreçlerden geçerek Ukrayna'nın Mariupol kentindeki evinden kaçan Olena Rusya'ya girmek için, fotoğraflarının çekildiği, sorgulandığı, parmak izlerinin alındığı ve telefonlarının içeriğinin incelendiği bir süreç olan sözde filtreleme yoluyla bütün insanların zorlandıklarını dile getirdi.

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Olena sorgusu sırasında, yan masadaki bir adamı sorgulayan bir gardiyanın Ukrayna armasının görüntüsünü taşıyan bir anahtarlık bulduğunu hatırladı ve dört gardiyanın adamı coplarla vahşice dövdüğünü ve kafasına tekmeler attıktan sonra onu sıfırın altındaki sıcaklıkta paltosu veya şapkası olmadan dışarı attığını söyledi.

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Olena sonunda Gürcistan'a gitti fakat şu anda birçok Ukraynalı hala Rusların filtreleme kamplarından çıkamadı.