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Dünya

Guterres BM binasındaki odasının manzarasını paylaştı: Doğa ile barışmalıyız vazgeçemeyiz

BM Genel Sekreteri Guterres, New York'ta bulunan BM binasındaki odasının manzarasını paylaştı: "Küresel sıcaklıklar yükselirken, orman yangını riskini acilen azaltmak kritik önem taşıyor. Doğa ile barışmalıyız. Vazgeçemeyiz."

10:12 . 8/06/2023 Perşembe
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BM Genel Sekreteri António Guterres

BM Genel Sekreteri António Guterres

BM Genel Sekreteri Guterres, New York'ta bulunan BM binasındaki odasının manzarasını paylaştı.



Guterres, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


  • "New York'taki BM Genel Merkezimizde, Kanada'daki orman yangınlarından çıkan duman güneye doğru hareket ettikçe kötüleşen hava kalitesini hissedebiliyoruz.

  • Küresel sıcaklıklar yükselirken, orman yangını riskini acilen azaltma ihtiyacı kritik önem taşıyor.

  • Doğa ile barışmalıyız. Vazgeçemeyiz."


#BM
#António Guterres
#New York
9 dakika önce
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