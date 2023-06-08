Guterres BM binasındaki odasının manzarasını paylaştı: Doğa ile barışmalıyız vazgeçemeyiz

BM Genel Sekreteri António Guterres
BM Genel Sekreteri Guterres, New York'ta bulunan BM binasındaki odasının manzarasını paylaştı.
Guterres, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
- "New York'taki BM Genel Merkezimizde, Kanada'daki orman yangınlarından çıkan duman güneye doğru hareket ettikçe kötüleşen hava kalitesini hissedebiliyoruz.
- Küresel sıcaklıklar yükselirken, orman yangını riskini acilen azaltma ihtiyacı kritik önem taşıyor.
- Doğa ile barışmalıyız. Vazgeçemeyiz."
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9 dakika önce