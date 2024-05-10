Guterres işgalci İsrail'in UNRWA Genel Merkezi'ne saldırılarını kınadı

Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Tali Gottlieb, Washington yönetiminin Refah'a karşı başlatılan operasyonları sebebiyle İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararı alması ardından çılgına döndü. Gottlieb, mecliste yaptığı konuşmasında "ABD hassas füzeler vermezse Gazze'yi hassas olmayan füzelerle vuracağız" ifadeleriyle soykırıma devam edeceklerini ifade etti. ABD'li yetkililer ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrail'e gönderilmesi planlanan içerisinde hassas füzelerinde bulunduğu askeri yardımı beklemeye aldıklarını açıklamıştı.