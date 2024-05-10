Guterres işgalci İsrail'in UNRWA Genel Merkezi'ne saldırılarını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, X sosyal medya hesabından İsrailli aşırılıkçıların UNRWA Genel Merkezi'nin çevresini ateşe verdiği saldırısına yönelik mesaj paylaştı.
İnsani yardım çalışanları ve tesislerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Guterres, bunun durması gerektiğinin altını çizdi.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrailli aşırılık yanlılarının işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki UNRWA Genel Merkezi'nin çevresini iki kez ateşe verdiğini, bu esnada UNRWA ve diğer BM personelinin tesiste olduğunu bildirmişti.