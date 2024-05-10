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Dünya

Guterres işgalci İsrail'in UNRWA Genel Merkezi'ne saldırılarını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrailli aşırılık yanlılarının BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Merkezi'nin çevresini ateşe verdiği saldırıyı kınadı.

16:01 - 10/05/2024 Cuma
AA
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, X sosyal medya hesabından İsrailli aşırılıkçıların UNRWA Genel Merkezi'nin çevresini ateşe verdiği saldırısına yönelik mesaj paylaştı.


BM Genel Sekreteri,
"Doğu Kudüs'te UNRWA Genel Merkezi'ne yönelik saldırıyı kınıyorum"
ifadesini kullandı.

İnsani yardım çalışanları ve tesislerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Guterres, bunun durması gerektiğinin altını çizdi.


UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrailli aşırılık yanlılarının işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki UNRWA Genel Merkezi'nin çevresini iki kez ateşe verdiğini, bu esnada UNRWA ve diğer BM personelinin tesiste olduğunu bildirmişti.


Siyonist milletvekili ABD'nin silah sevkiyatını ertelemesi sonrası çılgına döndü: Biz Gazze'yi hassas olmayan füzelerle vuracağız

Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Tali Gottlieb, Washington yönetiminin Refah'a karşı başlatılan operasyonları sebebiyle İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararı alması ardından çılgına döndü. Gottlieb, mecliste yaptığı konuşmasında "ABD hassas füzeler vermezse Gazze'yi hassas olmayan füzelerle vuracağız" ifadeleriyle soykırıma devam edeceklerini ifade etti. ABD'li yetkililer ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrail'e gönderilmesi planlanan içerisinde hassas füzelerinde bulunduğu askeri yardımı beklemeye aldıklarını açıklamıştı.


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