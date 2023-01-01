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Dünya
Guterres Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısını "güçlü şekilde" kınadı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısını "güçlü bir şekilde" kınadı.
11:19 . 17/01/2023 Salı
AA
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephanie Tremblay

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephanie Tremblay

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephanie Tremblay, yaptığı açıklamada, Guterres'in, en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kaybolduğu füze saldırısını "güçlü bir şekilde kınadığını" ifade etti.

Tremblay "Genel Sekreter, sivillere ve sivil yapılara yönelik saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini belirtiyor." ifadesini kullandı.

Guterres'in söz konusu saldırıların bir an önce sonlandırılması gerektiğini vurguladığını aktaran Tremblay, BM Genel Sekreteri'nin Dnipro saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti.

Rus ordusunun, 14 Ocak'ta Dnipro kentinde 9 katlı konuta düzenlediği füze saldırısında, aralarında çocukların da olduğu 40 sivil hayatını kaybetmiş, 75 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından Dnipro'da 3 günlük yas ilan edilmişti.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün yaptığı açıklamada, Dnipro'daki füze saldırısına ilişkin suçlamaları reddederek, "Rus ordusu yerleşim binalarına veya sosyal altyapı tesislerine saldırı düzenlemiyor. Ukrayna tarafının bazı temsilcilerinin yaptığı, trajedinin hava savunma sisteminden kaynaklandığına dair çıkarımları sizler de gördünüz." ifadelerini kullanmıştı.


Rusya, Dnipro'yu vurdu: 18 ölü 73 yaralı
Rusya, Dnipro'yu vurdu: 18 ölü 73 yaralı

Ukrayna'nın Dnipro kentinde Rusya'nın düzenlediği füze saldırısında bir apartman hedef oldu. Saldırı sonucu 18 kişi hayatını kaybederken, 73 kişi de yaralandı. Can kaybı ve yaralı sayısının artmasından endişe duyuluyor.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'Rusya'nın saldırısında dokuz katlı bir apartman vuruldu. Füzenin çarpmasıyla binanın ikinci katından dokuzuncu katına kadar ağır hasar oluştu. Onlarca insan kurtarıldı, aralarında çocuklar da var. Enkaz temizleme çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kaç kişi var henüz bilinmiyor. Maalesef ölü sayısı her saat artıyor.' dedi.Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, saldırının neden olduğu yıkım kameralara yansıdı.


#Antonio Guterres
#Birleşmiş Milletler
#BM
#Dnipro
11 dakika önce
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Guterres Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısını "güçlü şekilde" kınadı
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