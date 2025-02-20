Güvenlik garantisi olursa Putin ile diyaloğa hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye’den ayrılmadan önce Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını cevapladı. Zelenski, Rusya ile müzakere için, “(Masada) Bize somut güvenlik garantileri verebilecekler olmalı. Böyle bir diyaloğa hazırız. Elbette Putin ile konuşmaktan pek hoşlanmam. Biz düşmanız. Ancak biz bu savaşı bitirmek için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda müzakere sürecine ilişkin, “Biz adil bir barış, kalıcı bir barış, sürdürülebilir bir barış istiyoruz” dedi. Zelenski, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda, (önceki gün Türkiye’den ayrılmadan önce) medya kuruluşlarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a teşekkür eden Zelenski, “Cumhurbaşkanı ile görüşmelerimiz her zaman somut konular hakkındaydı. Bugün yine çok somut bir müzakere gerçekleştirdik. Elbette bütün detaylarını açamayız ama benim hoşuma gitti diyebilirim” dedi.
YETİM ÇOCUKLAR İÇİN TEŞEKKÜR
Zelenski, her ne olursa olsun uluslararası hukuk, egemenlik ve toprak bütünlüğünün her zaman desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, “Söz konusu, on binlerce, yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesi, yetimlerin olması, evlerin yıkılmasıdır.
Bu nedenle bu vesileyle aslında evinizde ülkenizde Ukraynalı yetim çocukların ağırlanmasından dolayı teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN NATO ÜYELİĞİMİZİ DESTEKLİYOR
Yeniden bir savaşın başlamaması için Ukrayna’nın NATO üyeliğine değinen Zelenski, “Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu biliyor ve kendisi de Ukrayna’nın gelecekteki NATO üyeliğini desteklediğini ifade etti. O bunun önemini anlıyor ve Avrupa’daki birçok kişi de bunu anlıyor. Avrupa liderlerinin yüzde 99’u bizim NATO üyeliğimizi destekliyor. Slovakya, Macaristan, Almanya ve ABD henüz desteklemiyor. Ancak herkesin fikrini etkileyen ABD etkeni var, bunu biliyoruz” diye konuştu.
BİZİM ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
Zelenski şöyle devam etti: “Ben bunu beğensem de beğenmesem de bu onların ikili iş birliği ve ABD’nin kendi kararı. Yoksa elbette onların politik izolasyondan Putin’i çıkardıklarını gözlemliyoruz ama bu onların kararı, görüşüyorlar. Ancak ne zaman ‘Bizim savaşın bitmesine ilişkin planlarımız bunlar’ denildiğinde bu bizde sorular yaratıyor. Biz neredeyiz? Bu müzakere masasının neresindeyiz? Bu savaş Ukrayna’nın içinde gerçekleşiyor. Putin Ukraynalıları öldürüyor, Amerikalıları değil, Avrupalıları da değil. Yine de başka kimse ölmesin. Ancak bizim acımız çok büyük ve bu nedenle bizsiz müzakere edilemez. Siz istediğinizi görüşebilirsiniz ancak bizim hakkımızda biz olmaksızın görüşürseniz biz bunu kabul etmeyeceğiz diye net bir şekilde ifade ediyoruz. Bunun oldukça adil olduğuna inanıyorum.”
SOMUT GÜVENLIK GARANTILERI ISTIYORUZ
- Zelenski, Ukrayna’nın birtakım beklentileri olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Tam da bu nedenle müzakere masasında Putin eğer savaşa dönmek isterse onu durduracak insanlar olmalı. Ve bize gerçek, sadece sözler değil, somut güvenlik garantileri verebilecekler olmalı. Böyle bir diyaloğa biz hazırız. Diplomasinin ne olduğunu biliyoruz. Elbette Putin’le konuşmaktan pek hoşlanmam. Biz düşmanız ve düşmanlığımız devam ediyor. Ancak biz bu savaşı bitirmek için her şeyi yapacağız. Her şey partnerler arasında açık bir iletişimle olmalı. Biz satranç oynayamayız. Çünkü her bir adımınız bu satrançta bazen onlarca, bazen yüzlerce, bazen binlerce insanın ölümüne neden oluyor.”