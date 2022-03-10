Dünya Haaretz gazetesi Herzog-Erdoğan görüşmesi düşmanlık çağının sonu olabilir
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Haaretz gazetesi: Herzog-Erdoğan görüşmesi düşmanlık çağının sonu olabilir

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyaretini değerlendiren Haaretz gazetesi, başyazısında, 'Herzog-Erdoğan görüşmesi düşmanlık çağının sonu olabilir' denildi.

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Haber Merkezi Diğer
Haaretz gazetesi: Herzog-Erdoğan görüşmesi düşmanlık çağının sonu olabilir
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyareti, İsrail basınında büyük yankı buldu.

  • Ülkenin önde gelen, etkin gazetelerinden Haaretz, başyazısında, "Herzog-Erdoğan görüşmesi düşmanlık çağının sonu olabilir. Türkiye, Filistin meselesi ve yerleşimler konusunda da net ve sağlam bir duruşa sahip" ifadeleri kullanıldı.

Haaretz gazetesinde Herzog'un Türkiye ziyareti ile ilgili yayımlanan başyazısının özetlenmiş hali şöyle:

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Çarşamba günü (dün) Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme, iki ülke ilişkilerini yaklaşık bir düzine yıldır karakterize eden düşmanlık, rekabet ve şüphe dönemini sona erdirebilir.

Mavi Marmara olayından bu yana biriken acı duygular, İsrail başbakanları ile Türk liderliği arasındaki karşılıklı suçlamalar ve tehditler, iki ülke arasında derin bir yarık yarattı.

Karşılıklı güvene dayalı uygun bir ilişkiyi yeniden inşa etmek, her iki devlet için de değerli ve gerekli bir yatırımdır. Analistler zaten kâr ve zararları, maliyetleri ve faydaları , tavizlerin ve aşağılanmanın boyutunu hesaplamakla meşguller, ancak şu anda vurgulanması gereken şey, İsrail-Türkiye'nin doğal bir ittifak olarak görülmesi ve bu ittifakın en düşük seviyeye ulaşmaması gerektiği gerçeğidir.

On yıllardır her iki ülkeye de iyi hizmet eden ve iki halk arasında bir akrabalık duygusu oluşturan sivil, askeri ve ekonomik ittifak, prestij, ego ve kibir mücadelelerinin kurbanı oldu. Her iki taraf da diğerine ihtiyaç duymayan kibirli bir güç rolünü oynadı. İttifakın yenilenmesi realpolitik lehine karanlık duyguların örtüsünü atma ihtiyacının kabul edildiğini kanıtlayabilir. Düşmanların ve hasımların bile konumlarını yeniden gözden geçirmelerini ve politikalarını buna uygun hale getirmelerini gerektirir. İsrail, Arap devletlerinin bir müttefiki haline geldi ve çıkarları içinde asimile oldu, tıpkı Türkiye'nin bu devletlerin kalbine girmesi ve hatta bir yıl önce kendisini bölgesel bir tehdit olarak gören Arap devletlerinin ortağı haline gelmesi gibi.

Bu, İsrail ile Türkiye arasındaki ve onunla bölgedeki diğer devletler arasındaki tüm anlaşmazlıkların birdenbire çözüleceği anlamına gelmiyor. Türkiye, Filistin meselesi ve yerleşimler konusunda net ve sağlam bir duruşa sahip, hâlâ Hamas'ı destekliyor ve Tapınak Dağı'nı bölgesel katılımının bir parçası olarak benimsedi. Ancak bunların hiçbiri onu İsrail ile yakın ticaret ve istihbarat işbirliğinden alıkoymuyor.

Her iki ülke de çok fazla zaman kaybetti ve kendilerine ve vatandaşlarına hizmet edebilecek çok fazla fırsatı kaybetti. Türkiye'deki cumhurbaşkanları toplantısının, Ankara ve Tel Aviv'deki büyükelçilerin atanması, Erdoğan'ın Kudüs'e karşılıklı ziyareti ve iki hükümet arasındaki resmi işbirliği anlaşmaları gibi diplomatik meyvelerin derhal verileceğini ummalıyız. Karşılıklı çıkarlar, bunları gerçekleştirecek mekanizmalar ve çatışmaları çözmek için yapıcı bir atmosfer bu tür topraklarda gelişebilir.

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