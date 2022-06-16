Dünya Haber alınamayan iki ABD askerinin Rusya tarafından esir alındığı ortaya çıktı
AVRUPA

Haber alınamayan iki ABD askerinin Rusya tarafından esir alındığı ortaya çıktı

Rusya'nın esir aldığı İngiliz askerlerine verdiği idam cezası büyük tepki çekerken bu kez de ABD'li askerlerin Rus birlikleri tarafından esir alındığı açıkladı. Putin'in iki gündür haber alınamayan 39 yaşındaki Robert Drueke ve 27 yaşındaki Andy Huynh'i kaçırarak tıpkı İngiliz askerlerinde olduğu gibi ABD askerlerini de bir koz olarak kullanacağı öne sürüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Haber alınamayan iki ABD askerinin Rusya tarafından esir alındığı ortaya çıktı
Rusya'nın kaçırdığı ABD'li askerler

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat devam ederken Ukrayna saflarında savaşırken esir aldığı iki İngiliz askerine idam cezası vermesi büyük tepki çekmişti. Hem Londra hem de Kiev iki İngiliz askerinin takas edilmesi için büyük çaba harcarken bugün bir korkutan haber de ABD'li askerler için geldi.

RUS ASKERLERİ PUSUYA DÜŞÜREREK KAÇIRDI

Ukrayna'nın Harkiv kentindeki cephede savaşan ve iki gündür kayıp olan iki ABD'li askerin Rus askerleri tarafından pusuya düşürülüp esir alındığı ortaya çıktı.

39 yaşındaki Robert Drueke ve 27 yaşındaki Andy Huynh bir çatışma sırasında atılan el bombasının çıkardığı siste kaybolduğu ve bir daha bulunamadıkları öğrenildi.

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