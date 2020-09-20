Hacı olmak isteyen Hasidik Yahudisi binlerce kişi koronavirüs engeline takılıp sınırda kaldı

Ukrayna ile Belarus sınırında hareketlilik devam ediyor. İbrani takvimine göre kutlanan yılbaşı (Roş Aşana Bayramı) kutlamaları için Ukrayna'ya girmek isteyen yüzlerce Hasidik Yahudi, Belarus sınırında Ukrayna güvenlik güçleri tarafından durduruldu.

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle girişine yasak konulan grubun içinde çocuklar da bulunuyordu. Belarus ile Ukrayna sınırında bekleyen hacılar, ülkeye girmek için ısrar ederken Ukraynalı güvenlik güçleri, Yahudi hacıların girişine izin verilmedi.

Koronavirüs nedeniyle hem Ukrayna hükümeti hem de İsrail yönetimi, hacı adaylarını 80 bin nüfuslu kente gitmemeleri konusunda uyarmıştı.nn

Netanyahu krize karşı özel ekip kurdu

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kendisi de Ukrayna doğumlu olan Yüksek Öğretim Bakanı Ze'ev Elkin başkanlığındaki krizle başa çıkmak için özel bir ekip belirlemeye karar verdi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun sınır yetkililerine hacı adaylarına yardım etmeleri talimatı verdiği belirtilirken, Ukrayna'yı sınırı kapatarak yüzlerce insanı ara bölgede bırakmakla suçladığı da dile getirildi. Belarus Kızılhaç Örgütü ise bu kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak kaynağa sahip olmadıklarını bildirdi.

Ukraynalı yetkililer, sınırın dronelarla izlendiğini, ülkedeki Yahudi organizasyonlar aracılığıyla sınırdaki kişilere koşer yemek ve su dağıtıldığını bildirdi.

OYNAT 02:47 Ultra Ortodoks Yahudilerin film setini andıran mahallesi: Mea Shearim Kudüs'ün şehir surlarının dışında kurulmuş ikinci mahalle Ortodoks Yahudilerin yaşadığı Mea Shearm. Eski Kudüs'ün dışında 1874 yılında kurulan mahalle, Doğu Avrupa'yı andıran erkeklerin siyah uzun ceketleri, siyah şapkaları, başlarına sardıkları tallitler ve saçlarının favori kısımlarını uzunluğu, kadınların ise siyah uzun elbiseleri, başlarının genelde örtülü olması veya açık olanların ise peruk takmaları günümüzde hala sürüyor.

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Hasidik Yahudileri niçin Ukrayna'ya gitmek istiyorlar?

Yaklaşık 2 bin ultra-Ortodoks Yahudi hacı adayı, 1810’da ölen Hasidik haham olan Breslovlu Nachman’ın mezarını ziyaret etmek için Ukrayna’nın Uman şehrine gitmek umuduyla Belarus’un Ukrayna sınırına gitti.

Haham Nahman, 18. yüzyılda ortaya çıkan ve özellikle Polonya ve Ukrayna’da gelişen Museviliğin mistik bir kolu olan Hasidizm’in ana figürlerinden biridir.

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