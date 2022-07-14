​Hacılar Medine’de: Hicretin kutlu durağında

Hac görevini yerine getirmelerinin ardından Mekke’ye veda eden hacıların, hicrette Hazreti Muhammed’e kucak açan Medine’ye gelişleri sürdü. Mekke’nin yaklaşık 450 kilometre kuzeyinde Hicaz bölgesinde yer alan Medine, Hazreti Muhammed’e Mekke’den hicretinde kucak açtığı için İslam dünyasında önemli bir konumda bulunuyor. Hac farizasını yerine getiren hacılar, Mekke’den sonraki ikinci durakları olan Medine’de otellerine yerleşmelerinin ardından öncelikle Mescid-i Nebevi’ye (Peygamber’in mescidi) giderek Hazreti Peygamber’i selamlıyor. Hazreti Muhammed’in inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi’de Müslümanlar, önce Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer’in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet’i selamlıyor, sonrasında ise İslam Peygamberi’nin kabri ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara’da namaz kılıp dua ediyor.

REKLAM

CENNET BAHÇESİNE GİRİŞLER RANDEVUYLA

Suudi Arabistan’ın salgının sonrası aldığı önlemler çerçevesinde, Hadis-i Şerif ile önemi ifade edilen Ravza-i Mutahhara’ya (cennet bahçesine) randevusuz girmek mümkün değil. Hacılar, daha önce sıkışık bir şekilde sıra bekleyerek yaptıkları Ravza-i Mutahhara ziyaretlerini artık geldikleri kafileye verilen randevu sistemi ile düzenli olarak yapıyor. Otel yetkilileri, ziyaret için dijital ortamda hacıların isimlerini tek tek girerek randevu alıyor. Randevuya uygun olarak gelen hacılar yaklaşık 20 dakikalık bekleyişin ardından mescide bir kereye mahsus alınıyor.