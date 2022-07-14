Dünya Hacılar Medinede Hicretin kutlu durağında
ORTADOĞU

Hacılar Medine’de: Hicretin kutlu durağında

Hacılar, Mekke’deki görevlerini tamamladıktan sonra kutsal topraklardaki ikinci durakları olan Medine’ye geçmeye başladı. Hacılar, öncelikle Mescid-i Nebevi’ye giderek Hazreti Peygamber’i selamlıyor. Daha sonra Peygamberimizin kabri ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara’da namaz kılıp dua ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hacılar Medine’de: Hicretin kutlu durağında
Medine

Hac görevini yerine getirmelerinin ardından Mekke’ye veda eden hacıların, hicrette Hazreti Muhammed’e kucak açan Medine’ye gelişleri sürdü. Mekke’nin yaklaşık 450 kilometre kuzeyinde Hicaz bölgesinde yer alan Medine, Hazreti Muhammed’e Mekke’den hicretinde kucak açtığı için İslam dünyasında önemli bir konumda bulunuyor. Hac farizasını yerine getiren hacılar, Mekke’den sonraki ikinci durakları olan Medine’de otellerine yerleşmelerinin ardından öncelikle Mescid-i Nebevi’ye (Peygamber’in mescidi) giderek Hazreti Peygamber’i selamlıyor. Hazreti Muhammed’in inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi’de Müslümanlar, önce Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer’in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet’i selamlıyor, sonrasında ise İslam Peygamberi’nin kabri ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara’da namaz kılıp dua ediyor.

CENNET BAHÇESİNE GİRİŞLER RANDEVUYLA

  • Suudi Arabistan’ın salgının sonrası aldığı önlemler çerçevesinde, Hadis-i Şerif ile önemi ifade edilen Ravza-i Mutahhara’ya (cennet bahçesine) randevusuz girmek mümkün değil. Hacılar, daha önce sıkışık bir şekilde sıra bekleyerek yaptıkları Ravza-i Mutahhara ziyaretlerini artık geldikleri kafileye verilen randevu sistemi ile düzenli olarak yapıyor. Otel yetkilileri, ziyaret için dijital ortamda hacıların isimlerini tek tek girerek randevu alıyor. Randevuya uygun olarak gelen hacılar yaklaşık 20 dakikalık bekleyişin ardından mescide bir kereye mahsus alınıyor.

Cennet bahçesinde randevulu sistem: İbadet 20 dakika
FOTOĞRAF 9
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Suudi Arabistan tarafından hac ve ziyaretlere ilişkin yapılan düzenlemeler salgın sonrası dönemde de dikkat çekiyor.
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Hac ibadetlerini yerine getirerek Mekke'den ayrılan hacılar, Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) kabrini ziyaret ederken büyük bir heyecan ile Peygamber Efendimizi (sallallahu aleyhi ve sellem) ziyarete giden hacılar, Hadis-i Şerif ile cennetten bir bahçe kabul edilen cennet bahçesinde namaz kılıp dua etmek istiyor.
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Suudi Arabistan'ın salgının sonrası aldığı önlemler çerçevesinde, Hadis-i Şerif ile önemi ifade edilen Ravza-i Mutahhara'ya (cennet bahçesine) randevusuz girmek mümkün değil. Hacılar, daha önce sıkışık bir şekilde sıra bekleyerek yaptıkları Ravza-i Mutahhara ziyaretlerini artık geldikleri kafileye verilen randevu sistemi ile düzenli olarak yapıyor.
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20 dakikalık bekleyişin ardından mescide alınan hacıların Cennet bahçesinde yaklaşık 20 dakika ibadet etmelerine müsaade ediliyor. Bab-ü Selam kapısından girip Peygamber Efendimizi de (sallallahu aleyhi ve sellem) selamlamak yine bahçede oluşturulan kulvarlardan girmek ile mümkün olabiliyor. Ancak, ikinci bir ziyaret pek mümkün olmuyor.<br>
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Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi, Kabe'den sonra yer yüzündeki mescitlerin en faziletlisi kabul ediliyor. Mescid-i Nebevi'de Peygamber Efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) kabri ile hutbe irad ettikleri minberi arasındaki alana tertemiz bahçe anlamına gelen Ravza-i Mutahhara deniliyor.<br>
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Efendimizin Hadis-i Şeriflerinde, “Evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir ve minberim havzımın üzerindedir ve minberimin ayakları cennet üzerindedir\" ifadeleri bu alandaki ibadetlerin çok kıymetli olduğunu gösteriyor.<br>
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Buna göre, burada bilinçli bir şekilde bulunan, namaz kılan veya başka bir ibadette bulunan, yaptığı şeyleri Cennet bahçelerinden birinde yapmış gibidir.<br>
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Ravza-ı Mutahhara'nın, nasıl bir cennet bahçesi olduğu konusunda çeşitli yorumlar yapıldı.<br>
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İmam Malik gibi bazı alimler, “Bu bahçe gerçek bir cennet bahçesidir ve ahirette cennete nakledilecektir\" demişlerdir.
Cennet bahçesinde randevulu sistem: İbadet 20 dakika
Suudi Arabistan tarafından hac ve ziyaretlere ilişkin yapılan düzenlemeler salgın sonrası dönemde de devam ederken Hadis-i Şerif ile önemi ifade edilen Ravza-i Mutahhara'ya (cennet bahçesine) randevusuz girmek mümkün değil.
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