Hadisiz bakandan çirkin tavsiye: ​Camilerde LGBT vaazı verilmeliymiş

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin ülkedeki İslami kurumlara ve Müslüman nüfusa yönelik faşizm boyutuna ulaşan baskıları, uygulamaları ve söylemleri her geçen gün daha da artıyor.

DÜNYA Fransa İslam’a savaş açtı

Ülkesinde bir televizyon kanalının yayınına konuk olan Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, Müslümanların değerlerine yönelik skandal bir söylemde bulundu.

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Fransız bakan, “Laiklik sözleşmesini imzalayanlar, Fransız Cumhuriyeti yasalarında olduğu gibi camilerde ‘eşcinselliği’ teşvik edici vaazlar vermeli” önerisinde bulundu. İslam’ı hedef alan çıkışlarıyla bilinen Schiappa, daha önce de ülkede kamuya açık alanlarda 18 yaşından küçük kızların başörtü takmasının yasaklanması girişimine destek vererek, “5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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