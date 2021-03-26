Dünya Hadisiz bakandan çirkin tavsiye Camilerde LGBT vaazı verilmeliymiş
AVRUPA

Hadisiz bakandan çirkin tavsiye: ​Camilerde LGBT vaazı verilmeliymiş

Hadisiz bakandan çirkin tavsiye:  Camilerde LGBT vaazı verilmeliymiş

Fransa’da Macron hükümetinin ülkedeki İslami kurumlara yönelik baskıları her geçen gün artıyor. Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, saygısızca “Laiklik sözleşmesini imzalayanlar, Fransız Cumhuriyeti yasalarında olduğu gibi camilerde ‘eşcinselliği’ teşvik edici vaazlar vermeli” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hadisiz bakandan çirkin tavsiye: ​Camilerde LGBT vaazı verilmeliymiş
Marlene Schiappa

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin ülkedeki İslami kurumlara ve Müslüman nüfusa yönelik faşizm boyutuna ulaşan baskıları, uygulamaları ve söylemleri her geçen gün daha da artıyor.

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Ülkesinde bir televizyon kanalının yayınına konuk olan Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, Müslümanların değerlerine yönelik skandal bir söylemde bulundu.

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  • Fransız bakan, “Laiklik sözleşmesini imzalayanlar, Fransız Cumhuriyeti yasalarında olduğu gibi camilerde ‘eşcinselliği’ teşvik edici vaazlar vermeli” önerisinde bulundu. İslam’ı hedef alan çıkışlarıyla bilinen Schiappa, daha önce de ülkede kamuya açık alanlarda 18 yaşından küçük kızların başörtü takmasının yasaklanması girişimine destek vererek, “5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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