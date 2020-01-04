Hafter, askeri okul öğrenci yurduna hava saldırısı düzenledi: 28 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçaklarının, başkent Trablus'un güneyindeki El-Hadbe bölgesinde bulunan askeri okula düzenlediği hava saldırısında 28 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.
- Libya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis yaptığı açıklamada, saldırının askeri okul öğrencilerinin kaldığı yurdu hedef aldığını söyledi.
Ölü ve yaralı sayısının artma ihtimalinden endişe ediliyor.