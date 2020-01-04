Dünya Hafter, askeri okul öğrencilerine yoklama esnasında hava saldırısı düzenledi 28 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
ORTADOĞU

Hafter, askeri okul öğrencilerine yoklama esnasında hava saldırısı düzenledi: 28 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçaklarının, başkent Trablus'un güneyindeki El-Hadba bölgesinde bulunan askeri akademideki öğrencileri yoklama sırasında bombaladı. Hava saldırısında 28 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Görgü tanığı Abdülmelik Miftah Zeydan: "Yatağımıza gitmeden önce yoklamaya katılmak üzere bahçede sınıflarımıza ve birliklerimize göre sıra düzeni alınır. Bu bölük de kendi sıra düzenini aldığı sırada havadan bomba atıldı ve büyük bir patlama oldu. İnsanların hepsi bir anda öldü."dedi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya'nın doğusundaki darbeci milis lideri Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının başkent Trablus’un güneyindeki Hadba bölgesindeki askeri okul öğrenci yurduna düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu öğrenci 28 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Libya'nın meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti Sağlık Bakanlığı yetkilileri yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı savaş uçaklarının saldırısında çoğu öğrenci 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını söyledi.

Ölü sayısı artabilir

Henüz kaydı tutulmayanların olduğunu paylaşan yetkili, ölü sayısının artabileceğini aktardı.

Askeri akademi yakınındaki yaralıların getirildiği El-Hadra Hastanesi'nin önüne çok sayıda ambulans ulaştı. Ayrıca, askeri akademide bulunan öğrencilerin yakınları da hastaneye akın etti.

Hastane yetkilileri, hayatını kaybedenlerin çoğunun 18-25 yaş arası gençlerden oluştuğunu iletti.

Hastanede gerginlik yaşandı

  • Yakınlarının hayatını kaybettiğini öğrenen bazı aileler fenalık geçirdi. Öte yandan, yaralılar hakkında bilgi almak isteyen ailelerle hastane güvenlik görevleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.
  • Ayrıca, Sağlık Bakanlığı, Trabluslulara kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.
  • Buna karşın, Hafter güçleri yetkilisi Halid el-Mahcub, yerel televizyona yaptığı açıklamada, söz konusu akademide "kabilelere bağlı siyahi milis gruplarının" eğitim gördüğünü öne sürdü.

Öğrenciler bahçedeki yoklama sırasında vuruldu

Görgü tanığı askeri akademi öğrencisi Abdülmelik Miftah Zeydan (22), AA muhabirine, akşam yemeğini yedikten sonra yoklamaya katılmak üzere öğrencilerin bahçede toplandıklarını belirterek, şunları anlattı:

"Yatağımıza gitmeden önce yoklamaya katılmak üzere bahçede sınıflarımıza ve birliklerimize göre sıra düzeni alınır. Bu bölük de kendi sıra düzenini aldığı sırada havadan bomba atıldı ve büyük bir patlama oldu. İnsanların hepsi bir anda öldü. Hayatını kaybeden arkadaşlarımın ailelerine sabır diliyorum."

Türkiye bekleniyor

  • Libya'nın başkenti Trablus, 10 aydır Halife Hafter milislerinin saldırısı altında yaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Libya'ya asker gönderme tezkeresinin ardından başkentte Türk ordusunun Hafter milislerinin saldırılarını durduracağına ilişkin büyük bir beklenti var.

Yas ilan edildi

Bu arada Devlet Yüksek Konseyi olayın ardından yas ilan etti.

Konsey, yaptığı yazılı açıklamada, bu korkunç saldırıya verilecek cevabın normal olmayacağı uyarısında bulundu.

Hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, saldırı DEAŞ terör örgütünün saldırılarına benzetildi.

Halk protesto için meydanlarda

  • Askeri okula düzenlenen saldırının duyulmasının ardından Trablus, Misrata ve Zuvvara kentlerinde halk meydanlarda toplanarak olayı protesto etti.
  • Üç büyük kentte toplanan Libyalılar, darbeci asker Hafter'in hava saldırısını attığı sloganlarla şiddetle kınadı.

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