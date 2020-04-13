Hafter güçlerine ağır darbe: BAE panzerleri ele geçirildi

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, başkent Trablus’un batısında düzenlenen operasyonlarda 6 panzer ve 10 tank ele geçirdi. Ayrıca hükümet güçleri, başkent Trablus'un batısında yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden geri aldıklarını duyurdu.

UMH birlikleri sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçleri lideri Halife Hafter milislerinin elindeki kentlere bugün düzenlenen operasyonlarda ele geçirdikleri silah ve mühimmata ilişkin bilgi verdi.

Kununu, operasyonlarda, yüzlerce ağır ve hafif silah, Grad roketleri ve mühimmatın yanı sıra Birleşmiş Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait 6 panzer ve 10 tank ele geçirdiklerini kaydetti.

Sözcü Kununu, “Barış Fırtınası Operasyonu" çerçevesinde bugün başkent Trablus’un batısında yer alan Surman, El-Cemil, El-Uceylat, Rikdalin, Melite, Zeltan ve El-Asse beldelerinin yanı sıra Sabrata şehrini Hafter milislerinin elinden alarak kontrolü sağladıklarını belirtti.

UMH birlikleri sabah saatlerinde önce Surman beldesinde kontrolü sağlamış, ardından Sabrata şehrine operasyon düzenleyerek bu bölgedeki en büyük şehri tekrar ele geçirmişti.

Tabutlarla size geri göndereceğiz

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Serrac, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin saldırılarına karşılık başlatılan "Barış Fırtınası Operasyonu" çerçevesinde, UMH birliklerinin son günlerde art arda elde ettiği başarıları değerlendirdi.

Trablus'a saldırılar düzenleyen Hafter milisleri ile onlara destek veren komplocu ülkelere seslenen Serrac, "Topraklarımızda ölmeye gönderdiğiniz evlatlarınızı, kimlik belgeleri eşliğinde tabutlarla size geri göndereceğiz." ifadesini kullandı. Serrac, ismini vermediği Hafter destekçisi ülkelerin gönderdiği zırhlı araçların un ufak olduğunu, ele geçirilenlerin de ihanete şahitlik etmesi için savaş müzesinde sergileneceğini ifade etti.

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İhanet ordularına karşı savaş

Hafter milislerinin Misrata'nın güneyindeki Ebu Kıreyn bölgesine düzenlediği saldırının UMH birlikleri tarafından kahramanca püskürtüldüğünü belirten Serrac, bugün de Trablus'un batısındaki Surman ve Sabrata'da denetimi yeniden sağladıklarını hatırlattı.

Hafter'in destekçilerini çeşitli uyruklardan ve gruplardan oluşan "ihanet orduları" olarak niteleyen Serrac, "vatanı için çarpışan" ile "daha fazla ödeyen için savaşan" arasında fark olduğunu vurguladı.

Tüm ülkede denetimi sağlayacaklarının altını çizen Serrac, "El konulan kentlerimize doğru ilerliyoruz. Vatandaşlarımıza yönelik haksızlıklara son verilecek, yerinden edilmiş insanlar geri dönecek." ifadeleriyle açıklamasını noktaladı.

UMH birlikleri bugün Hafter'in işgalindeki Sabrata şehri ve Surman beldesinin yanı sıra Trablus'un batısındaki El-Cemil, El-Uceylat ve Rikdalin beldelerinde kontrolü yeniden sağlamıştı.