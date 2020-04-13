Dünya Hafter güçlerine ağır darbe BAE panzerleri ele geçirildi
AFRİKA

Hafter güçlerine ağır darbe: BAE panzerleri ele geçirildi

UMH güçleri; BAE panzerleri, Grad roketleri ve 10 adet tank ele geçirildiğini duyurdu. Başkent Trablus'un batısında yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alan ise Hafter milislerinden geri alındı. Ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, Hafter saflarında yer alan paralı askerlerin cesetlerinin ülkelerine gönderilmesini emretti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, başkent Trablus’un batısında düzenlenen operasyonlarda 6 panzer ve 10 tank ele geçirdi. Ayrıca hükümet güçleri, başkent Trablus'un batısında yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden geri aldıklarını duyurdu.

UMH birlikleri sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçleri lideri Halife Hafter milislerinin elindeki kentlere bugün düzenlenen operasyonlarda ele geçirdikleri silah ve mühimmata ilişkin bilgi verdi.

  • Kununu, operasyonlarda, yüzlerce ağır ve hafif silah, Grad roketleri ve mühimmatın yanı sıra Birleşmiş Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait 6 panzer ve 10 tank ele geçirdiklerini kaydetti.

Sözcü Kununu, “Barış Fırtınası Operasyonu" çerçevesinde bugün başkent Trablus’un batısında yer alan Surman, El-Cemil, El-Uceylat, Rikdalin, Melite, Zeltan ve El-Asse beldelerinin yanı sıra Sabrata şehrini Hafter milislerinin elinden alarak kontrolü sağladıklarını belirtti.

UMH birlikleri sabah saatlerinde önce Surman beldesinde kontrolü sağlamış, ardından Sabrata şehrine operasyon düzenleyerek bu bölgedeki en büyük şehri tekrar ele geçirmişti.

Tabutlarla size geri göndereceğiz

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Serrac, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin saldırılarına karşılık başlatılan "Barış Fırtınası Operasyonu" çerçevesinde, UMH birliklerinin son günlerde art arda elde ettiği başarıları değerlendirdi.

Trablus'a saldırılar düzenleyen Hafter milisleri ile onlara destek veren komplocu ülkelere seslenen Serrac, "Topraklarımızda ölmeye gönderdiğiniz evlatlarınızı, kimlik belgeleri eşliğinde tabutlarla size geri göndereceğiz." ifadesini kullandı. Serrac, ismini vermediği Hafter destekçisi ülkelerin gönderdiği zırhlı araçların un ufak olduğunu, ele geçirilenlerin de ihanete şahitlik etmesi için savaş müzesinde sergileneceğini ifade etti.

İhanet ordularına karşı savaş

Hafter milislerinin Misrata'nın güneyindeki Ebu Kıreyn bölgesine düzenlediği saldırının UMH birlikleri tarafından kahramanca püskürtüldüğünü belirten Serrac, bugün de Trablus'un batısındaki Surman ve Sabrata'da denetimi yeniden sağladıklarını hatırlattı.

Hafter'in destekçilerini çeşitli uyruklardan ve gruplardan oluşan "ihanet orduları" olarak niteleyen Serrac, "vatanı için çarpışan" ile "daha fazla ödeyen için savaşan" arasında fark olduğunu vurguladı.

Tüm ülkede denetimi sağlayacaklarının altını çizen Serrac, "El konulan kentlerimize doğru ilerliyoruz. Vatandaşlarımıza yönelik haksızlıklara son verilecek, yerinden edilmiş insanlar geri dönecek." ifadeleriyle açıklamasını noktaladı.

UMH birlikleri bugün Hafter'in işgalindeki Sabrata şehri ve Surman beldesinin yanı sıra Trablus'un batısındaki El-Cemil, El-Uceylat ve Rikdalin beldelerinde kontrolü yeniden sağlamıştı.

Libya'da Hafter milislerine ait askeri araç konvoyu imha edildi
DÜNYA
Libya'da Hafter milislerine ait askeri araç konvoyu imha edildi
Abone Ol Google News
İstanbul sallandı!

İstanbul sallandı!

02.56'da yaşanan 3,8 büyüklüğündeki deprem korkuttu.
İnfaz yasası meclisten geçti

İnfaz yasası meclisten geçti

90 bin kişiye tahliye yolu açıldı.
Macron itiraf etti

Macron itiraf etti

Salgına yeteri kadar iyi hazırlanamadık...
Film gibi

Film gibi

Koronavirüs hastası hastanedeki odasından çarşafları bağlayarak kaçtı.
Hafter'e ağır darbe

Hafter'e ağır darbe

BAE panzerleri ve 10 adet tank ele geçirildi.
Zihinlerindekini yansıtıyorlar

Zihinlerindekini yansıtıyorlar

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye sert tepki.

Önlemler bir anda kaldırılmamalı

Önlemler bir anda kaldırılmamalı

Korona 2009'daki salgından 10 kat daha ölümcül.

Hafta sonu<br>yasak sürecek

Hafta sonu
yasak sürecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası konuştu.
98 kayıp daha

98 kayıp daha

​Sağlık Bakanı Koca son 24 saati açıkladı.
20 bini aştı

20 bini aştı

​İtalya'da ölü sayısı kritik seviyelerde.
CHP meclisle<br>oyun oynuyor

CHP meclisle
oyun oynuyor

​'Veya' yerine 'ya da' denilsin önergesi verdiler.
Soylu'dan Bahçeli'ye telefon

Soylu'dan Bahçeli'ye telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'devam' kararına tam destek vermişti.
Bakanlık uyardı!

Bakanlık uyardı!

Resmi kurumların logolarını kullanıp dolandırıyorlar.
Yaşlılar yoğun <br>bakıma alınmayacak

Yaşlılar yoğun
bakıma alınmayacak

​İngiltere'de koronavirüsle mücadelede yeni karar.
CHP'nin hastanesi fuar çıktı

CHP'nin hastanesi fuar çıktı

​Valilik açıkladı: Orada tek bir cihaz bile yok, hastanelerimiz boş.
En küçük ekranlı 5g telefon geliyor
Teknoloji

En küçük ekranlı 5g telefon geliyor

Sony Xperia 5 II yakın zamanda piyasaya sürülecek. Telefon hakkındaki sızıntılar ortalığa saçılırken en küçük ekranlı 5g telefon olacağı söyleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu: Sokağa çıkma yasağı haftasonu devam edecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu: Sokağa çıkma yasağı haftasonu devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de sürdürme kararı aldık. 17 Nisan ve 19 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu'nun istifası hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinin görevini sürdürmesini istedik. Terörle mücadele, afetler ve son olarak koronavirüsle mücadelede başarılarına yakinen şahit olduğumuz sayın bakanımız görevine devam ediyor." şeklinde konuştu.
Huawei'nin akıllı saati satışa sunuluyor
Teknoloji

Huawei'nin akıllı saati satışa sunuluyor

Huawei, kısa bir süre önce duyurduğu yeni akıllı saati Watch GT 2e'yi Türkiye pazarına sundu. Bu ürünle birlikte bir de yeni kampanya başlatan şirket, Watch GT 2e'ye 1 TL'lik ek ödeme ile, 10 bin mAh'lık powerbank sahibi olmanızı sağlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.