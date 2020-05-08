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Dünya Hafter milisleri çözülmeye başladı Vatiyye Hava Üssünde bulunan 6 milis Libya Ordusuna teslim oldu
AFRİKA

Hafter milisleri çözülmeye başladı: Vatiyye Hava Üssü’nde bulunan 6 milis Libya Ordusuna teslim oldu

Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu, başkent Trablus’un güneybatısındaki Vatiyye Hava Üssü’nde bulunanların, Libya ordu birliklerine teslim olmaya başladığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
UMH ordusu, Hafter’in stratejik Vatiyye Üssü’ne operasyon başlattı
UMH ordusu, Hafter’in stratejik Vatiyye Üssü’ne operasyon başlattı

Libya’nın başkenti Trablus’un güneybatısında yer alan Vatiyye Hava Üssü’nde bulunan Halife Hafter milislerinin, Libya ordusuna teslim olmaya başladığı duyuruldu.

BÖLGE TAMAMEN ABLUKAYA ALINDI

Libya Hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vatiyye Hava Üssü’ndeki Hafter’e bağlı 6 milis, bölgede bulunan Tümgeneral Usame Cuveyli komutasındaki Libya Ordu birliklerine teslim oldu" İfadelerine yer verildi.

Libya Ordusu geçen salı günü üsse başlattığı operasyon çerçevesinde, bölgeyi tamamen ablukaya almıştı.

Libya Ordusu “Barış Fırtınası” operasyonunun başladığı geçen 25 Mart’ta üssün bazı bölümlerinde kontrolü ele geçirmişti.

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