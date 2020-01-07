Dünya Hafter milisleri sahil kenti Sirteyi ele geçirdi
ORTADOĞU

Hafter milisleri sahil kenti Sirte'yi ele geçirdi

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkentin 400 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'yi ele geçirdi. Trablus hükümeti, kentteki 120 bin sivilin can güvenliğini göz önünde bulundurarak emir-komuta zincirinde geri çekildiğini açıkladı. UMH içindeki silahlı bir grubun taraf değiştirerek Hafter saflarına geçmesiyle kentin düştüğü aktarıldı. Başkentteki meşru hükümet, birliklerinin Sirte dışında hazır durumda beklediğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'un 400 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'yi ele geçirdi.

  • Libya'nın yasal temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu ofisinden yapılan yazılı açıklamada, kontrollerindeki Sirte kentine pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren çok uluslu bir şekilde saldırı düzenlendiğini belirtildi.

Açıklamada, UMH güçlerinin kenti savunma imkanı bulunduğu ancak karargahla iletişim halinde ve kentteki 120 bin sivilin can güvenliği göz önünde bulundurularak emir-komuta zinciri çerçevesinde geri çekildiği kaydedildi.

Libya'da kritik saatler: Türkiye'nin desteği hızlanmazsa Trablus düşebilir
DÜNYA
Libya'da kritik saatler: Türkiye'nin desteği hızlanmazsa Trablus düşebilir

UMH açıklamasında Sirte'deki Medhali Selefi görüşlü bir silahlı grubun taraf değiştirmesiyle birlikte ağır silahlarla sokak çatışmaları riskinin artmasının geri çekilme kararını güçlendirdiği ifade edildi.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin de doğum yeri olan Sirte'de, eski rejim yanlılarının kente giren Hafter milisleriyle kutlama yaptığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

UMH: Kentin dışında bekliyoruz

Açıklamada ayrıca UMH birliklerinin kent dışında hazır durumda beklediği aktarıldı.

UMH saflarındaki en güçlü ve en büyük silahlı yapı durumundaki Misrata kentinin savaşçı grupları, sosyal medyadan dün gece saatlerinde geniş bir konvoyla sahil yolundan Sirte kentine doğru hareket ettiklerine yönelik görüntüler paylaştı. Misratalı birliklerin, Hafter milislerine ait bazı araçları ele geçirdiği ve bazı silahlı kişileri yakaladığı görüntüler de sosyal medyaya yansıdı.

Bu arada Hafter yanlısı basında, Trablus çevresindeki cephelerde Hafter milislerine takviye kuvvetler gönderildiğine ilişkin haberler paylaşıldı.

Hafter milislerinden kentteki sivillere taciz ve şiddet

Öte yandan, Sirte'ye giren Hafter milislerinin, kentteki bazı sivillere yönelik, baskı, taciz ve şiddet uyguladığına ilişkin sosyal medyada birçok paylaşım yer aldı.

  • UMH saflarındaki Misratalı savaşçıların, Hafter'in evlerine yaklaşık 200 kilometre mesafeye kadar ulaşmış olmasından huzursuz olacağı ifade ediliyor. Ülkenin doğusundaki Sirte'den Hafter milislerinin Misrata kentine ilerlemesi halinde, UMH saflarındaki Misratalıların başkent çevresindeki cephelerden çekilerek kendi evlerini korumak isteyeceği değerlendiriliyor. Bu durumun UMH'nin başkentteki savunma hattını zayıflatabileceği görüşü aktarılıyor.

Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne giren Sirte, 2016'da UMH'ye bağlı güçlerce örgütten temizlenmişti. ABD'nin hava bombardımanı sağladığı şehre yönelik söz konusu operasyonda 700'den fazla Misratalı savaşçı hayatını kaybetmişti.

Dün akşam saatlerinde ülke basınında çıkan haberlerde, Sirte'deki Suudi Arabistan yanlısı Medhali Selefileri görüşlü 604. Tugay'ın silahlarıyla birlikte taraf değiştirdiği yönünde bilgiler paylaşılmıştı.

Libya'nın darbeci generali Hafter kimdir?
OYNAT 00:00
Libya'nın darbeci generali Hafter kimdir?
SSCB'de askeri eğitim alan ve genelkurmay başkanlığına kadar yükselen Hafter, nasıl CIA'in Libya'daki bir numaralı ismi haline geldi? Libya'nın karanlık ismi Hafter'i ve bölgedeki son gelişmeleri anlattık:


Süleymaninin cenazesinde izdiham: 35 ölü

Süleymani'nin
cenazesinde izdiham: 35 ölü

​İran'ın Kirman kentinde cenaze töreni düzenleniyor.
Saat 20.00ye kadar uçuşa kapatıldı

Saat 20.00'ye kadar uçuşa kapatıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı.
YÖKten yerli otomobil hamlesi

YÖK'ten 'yerli otomobil' hamlesi

​Doktoralı mühendis yetiştirilecek, aylık 4500 TL burs verilecek.
İnişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruz

İnişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruz

Uçak pistten çıktı, pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı.
7 yılın zirvesinde

7 yılın zirvesinde

​ABD-İran geriliminin ardından altın fiyatları yükselişe geçti.
Sayılarla restleşme: 52'ye 290'lı yanıt

Sayılarla restleşme: 52'ye 290'lı yanıt

Sayılar İran ve ABD arasında yaşanan dönüm noktalarına gönderme.

Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

Başakşehir'de Arda Turan'ın sözleşmesi feshedildi.

İki mahallede<br>yerli oto şaşkınlığı

İki mahallede
yerli oto şaşkınlığı

Arazi sahipleri mülklerine değer biçemiyor.
Araç alım satımında yeni dönem

Araç alım satımında yeni dönem

​Bakan Pekcan açıkladı: Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz.
Trablus düşebilir!

Trablus düşebilir!

​Türkiye'nin asker gönderme kararı sonrası saldırılar şiddetlendi.
12 ile kuvvetli<br>yağış uyarısı

12 ile kuvvetli
yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul ve bazı illeri uyardı.
Tarihi gün yarın

Tarihi gün yarın

​Açılışını Erdoğan ile Putin birlikte yapacak.
Çekilmekten<br>başka çaresi yok

Çekilmekten
başka çaresi yok

Irak'ta 16 yıllık işgal için karar hükümette olacak.
Cumhurbaşkanı'nın<br>vizyon projesi

Cumhurbaşkanı'nın
vizyon projesi

​Bilişim Vadisi 'Teknolojik İpek Yolu' olacak.
Stoper Almanya'dan

Stoper Almanya'dan

​Fenerbahçe Simon Falette ile anlaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.