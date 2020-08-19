Hafter militanlarının petrol blokajını neden kaldırdığı belli oldu

Libya'da darbeci general Hafter, 214 gündür petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdığını duyurdu.

Hafter'in 'Petrol Tesisleri Muhafızları' adlı milis grubunun lideri Naci el-Mağribi, "Hafter, Libyalıların hayatın pek çok alanında yaşadığı sıkıntıların sona erdirilmesi ve petrol üretimi ile ihracatının yapıldığı tesislerin altyapısının korunması için liman ve tesislerin yeniden açılması talimatını verdik" açıklamasını yaptı.

Reuters'a konuşan Libyalı kaynaklar, Hafter kontrolündeki bölgelerde yaşanan elektrik kesintilerinin ciddi seviyeye ulaştığını duyurdu.

Petrol blokajının kaldırılması ile bu bölgelerde elektrik üreten santrallere 'yakıt' sağlanacağını duyurdu.

LİBYA DİNARI DEĞER KAZANDI

Açıklamanın ardından ülkede dolar kuru Libya dinarı karşısında 6,60 seviyesinden 5,85 seviyesine kadar geriledi.

Libya'nın petrol rezervlerinin yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan doğu bölgelerini işgal altında tutan Hafter, petrolü Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine karşı siyasi koz olarak kullanmak için 18 Ocak'tan bu yana liman ve tesisleri kapalı tutuyordu.

Ülkede petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Ulusal Petrol Kurumu, geçen hafta yaptığı açıklamada, liman ve petrol sahalarının kapalı kalmasının 208 günlük bilançosunun 8 milyar 221 milyon dolar olduğunu duyurmuştu.

DÜNYA Libya ordusu Sirte yakınlarında Hafter milislerine ait helikopteri ele geçirdi