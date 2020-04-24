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Dünya Hafter Ramazan ayının ilk gecesinde saldırdı 1 sivil hayatını kaybetti
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Hafter Ramazan ayının ilk gecesinde saldırdı: 1 sivil hayatını kaybetti

Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, ramazan ayının ilk gecesinde başkent Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgesini hedef aldığı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. 22 Mart tarihinde yapılan insani ateşkes dakikalar sonra Hafter'in Trablus'a yaptığı roketli saldırıyla bozulmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Ambulans ve Acil Hizmetler Sözcüsü Usame Ali,yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Ayn Zara bölgesine düzenlediği roketli saldırı sonucunda yaralanan bir sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bölgedeki sivil yerleşim bölgesine düzenlenen saldırıda yangın çıktığı, itfaiyenin bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

Hafter ateşkesi bozdu

Hafter

BM, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Libya'da savaşan taraflara, 22 Mart'ta "insani ateşkes" önerisinde bulunmuştu. UMH öneriyi kabul etmiş, Hafter tarafı da çağrıyı kabul ettiğini duyurmuş fakat dakikalar içinde Trablus'a roketli saldırı gerçekleştirmişti.

Koronavirüs bile engel olamadı

Libya'da ilk Kovid-19 vakasının 23 Mart'ta tespit edilmesinden bir gün sonra Hafter milisleri, başkent Trablus'un yerleşim bölgelerine son dönemdeki en yoğun saldırılarından birini gerçekleştirmişti.

UMH askeri birlikleri, 25 Mart'tan itibaren "sivillerin hayatını korumak için" savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini ve "Barış Fırtınası Operasyonu"nu başlattıklarını açıklamıştı.

3 bin kilometre temizlemişti

Hükümet güçleri, 13 Nisan'da ülkenin batısındaki 8 yerleşim yerinden Hafter milislerini çıkartarak, yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlediklerini duyurmuştu.

Hafter milisleri, cephede yaşadıkları kayıpların ardından başkentin yerleşim bölgelerine roket ve top atışı gerçekleştirmiş, bu saldırılarda sivil can kayıplarının yanı sıra hastaneler de hedef alınmıştı.

Hafter'e bağlı unsurlar esir alındı

UMH güçleri, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için, geçen hafta operasyon başlatmıştı. Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.

Hafter başkenti hedef ayırt etmeden bombaladı

  • Son dönemde Libya içinde geniş bir alan kaybederek hezimete uğrayan Hafter'e bağlı milisler, başkentin sivil yerleşim bölgelerini, hedef gözetmeksizin bombardımana tutmuştu.
  • BM Libya Özel Misyonu'nun paylaştığı rakamlara göre, Hafter milislerinin son dönemde başkentin güneyine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 28 kişi yaralanırken en az 5 sivil de hayatını kaybetti.
  • Hükümet güçleri, Hafter milislerinin başkentin sivil bölgelerine saldırılarını engellemek için dün operasyon başlattıklarını duyurdu, gün boyunca başkentin güneyindeki cephelerde çatışmalar yaşandı.

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