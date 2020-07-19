Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Haftere bağlı militanlar arasında petrol savaşı Sirte Körfezinde çatışmalar yaşandı
ORTADOĞU

Hafter'e bağlı militanlar arasında petrol savaşı: Sirte Körfezi'nde çatışmalar yaşandı

Libya'da petrol sahalarına el koyan Hafter militanları arasında hakimiyet savaşı yaşanıyor. Libya Ulusal Petrol Kurumu, Hafter'e bağlı 2 silahlı grup arasında Sirte Körfezi'ndeki petrol tesisleri yakınında çatışmalar yaşandığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Hafter'e bağlı militanlar ülkenin zengin petrol sahalarına el koydu.
Hafter'e bağlı militanlar ülkenin zengin petrol sahalarına el koydu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı 2 silahlı grup arasında Sirte Körfezi'ndeki petrol tesisleri yakınında çatışmalar yaşandığını duyurdu.

48 SAAT İÇERİSİNDE ÇATIŞMALAR YAŞANDI

  • NOC tarafından yapılan yazılı açıklamada, doğudaki Brega bölgesinde son 48 saat içinde Hafter'e bağlı Es-Saika (Yıldırım) ismi verilen silahlı bir grup ile petrol tesisleri muhafızları arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Çatışmaların petrol tanklarının birkaç yüz metre uzağında yaşandığına değinilen açıklamada, bu kişilerin, petrol tesisleri ile buralarda çalışanların güvenliğini düşünmediği kaydedildi.

Libya ordusu adım adım Sirte'ye ilerliyor: Çok sayıda askeri araç sevk edildi
DÜNYA
Libya ordusu adım adım Sirte'ye ilerliyor: Çok sayıda askeri araç sevk edildi

RUS VE SUDANLI MİLİTANLAR PETROL SAHALARINDA

Petrol tesislerinden Rus güvenlik şirketi Wagner ile Suriyeli paralı savaşçılar ve Sudanlı Cancavid milislerinin çıkarılmasının önemine işaret eden NOC, petrol bölgelerinin emniyetinin, profesyonel, bağımsız ve disiplinli bir güvenlik gücünün şemsiyesi altında yeniden yapılandırılması çağrısında bulundu.

  • NOC'tan dün yapılan yazılı açıklamada, kuruma bağlı tesislerin savaş mevkisi olarak kullanılmasından, bunun da petrol ve gaz tesislerinin yıkımına neden olacak yeni bir çatışmayı alevlendirme ihtimalinden endişe duyulduğu bildirilmişti.

Libya'yı petrol gelirleri üzerinden 3'e bölecekler!
OYNAT 00:51
Libya'yı petrol gelirleri üzerinden 3'e bölecekler!
ABD, Fransa ve Mısır, kalıcı şekilde Libya'yı bölmek için Birleşmiş Milletler'e baskı yapıyor. Üç ülke Libya petrol gelirlerinin de Trablus Merkez Bankası'na değil, üç bölgede üç ayrı bankaya yatırılmasını istiyor. Libya Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Mustafa Sanalla, görüşmelere ABD'nin önayak olduğunu söyledi.


Abone Ol Google News
Padişahın kızlar mektebi: Duhteran-ı Hümayun

Padişahın kızlar mektebi:
Duhteran-ı Hümayun

​İçine girenleri ilim ve kültürle harmanlayan harem nasıl bir yerdi?
Sirteye adım adım

Sirte'ye adım adım

​Libya ordusu çok sayıda askeri araç sevk etti.
Listeden çıkarıldı

​Kuru soğan ve patates ihracatında yeni dönem.

​PKK'yı dağıtmak için Mehmetçik'in öncelikle hedefi Mahmur kampı.

​HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın anlattı: Benim dokunulmazlığım var dedi...

İBB'nin yol çalışması sürücüleri isyan ettirdi.

​Selçuk İnan futbolculuk kariyerini noktaladı.
Burada doğduk<br>burada öleceğiz

Burada doğduk
burada öleceğiz

Azeriler, Ermenilerin top atışlarına rağmen evlerini terk etmiyor.

​Yerli otomobil için ilk harç atıldı.
İslam dünyasından<br>tebrikler geliyor

İslam dünyasından
tebrikler geliyor

​Ayasofya kararının ardından tebrik mektupları yağdı.
Yerli batarya<br>ile yola çıkacak

Yerli batarya
ile yola çıkacak

​60 yıllık yerli otomobil serüveninde tarihi bir dönüm noktası.
Şam tiyatrosu

Şam tiyatrosu

​Halksız ülkede seçime gidiyor.
Katliamdan soruşturma

Katliamdan soruşturma

​Yemen'de katliam suçlarına ortak oldu.
ABD'de<br>maske tartışması

ABD'de
maske tartışması

​ABD Başkanı Trump maske kararını onaylamayacağını açıkladı.
Zulümlerinin sınırı yok

Zulümlerinin sınırı yok

İşgalci İsrail, Kudüs'te bir Filistinli ile oğluna evlerini yıktırdı.
'Hakkınızı helal edin'

'Hakkınızı helal edin'

Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 avro ve not bıraktı.
8 maçlık hasret bitti

8 maçlık hasret bitti

​Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.