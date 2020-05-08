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Dünya Haftere Suriyeli paralı savaşçı Rusyadan teröre destek hattı
ORTADOĞU

Hafter’e Suriyeli paralı savaşçı: Rusya'dan teröre destek hattı

Rusya, Suriye’nin güneyindeki Dera’da Esed’in saflarındaki paralı milisleri Libya’ya gönderecek. Rusya milislere aylık 1000 dolar maaş önerdi. Teklifi kabul edenler, eğitimin ardından UMH karşısında zor günler geçiren darbeci Hafter’e katılacak. Hafter’in saflarında Rus güvenlik şirketi Wagner ile BAE’nin Sudan ve Çad’dan getirdiği paralı savaşçılar da bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Rusya, Suriye’nin güneyindeki Dera ilinde para karşılığında Beşşar Esed rejimini safında yer alan silahlı unsurları, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in saflarında aylık 1000’er dolar karşılığında savaştıracak. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye’de Esed rejimine destek veren Rusya, Libya’da da Hafter saflarını Suriyeli paralı savaşçılarla güçlendirmeyi planlıyor. Bir üst düzey Rus komutan ve emrindeki heyet, 24 Nisan’dan bu yana Dera ilinde Esed rejimine para karşılığında hizmet veren silahlı unsurlarla bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Rus tarafı silahlı unsurlara Libya’da Hafter saflarında savaşmaları karşılığında aylık 1000’er dolar ve yenilenebilir 3 aylık sözleşmeyi önerdi. Hafter saflarında, Rus paralı askerler ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (bae) maddi desteğiyle Sudan’dan getirilen “Cancavid” milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.

MAAŞLAR MOSKOVA’DAN

Teklifi kabul edenler halihazırda, Dera’da daha fazla paralı savaşçı toplamak için çalışmalar yapıyor. Rusya’dan maaş alacak bu unsurlar, kısa süre içerisinde Suriye’de Rus kamplarında hızlandırılmış eğitimlerin ardından, Libya’ya gönderilecek. Rusya, geçen ay da Suriye’nin İsrail sınırındaki Kuneytra ilinde para karşılığında Esed rejimine çalışan 300-400 savaşçıyla anlaşmıştı. Ruslarla aylık 1000’er dolar karşılığında el sıkışan Kuneytralı silahlı unsurlar, yakın zamanda Suriye’de devam eden eğitimlerin ardından Hafter saflarına katılacak.

WAGNER BM RAPORUNDA

  • Öte yandan ABD merkezli Bloomberg’in ulaştığı BM uzmanlar raporuna dayandırarak hazırladığı habere göre, Kremlin’e yakın Rus güvenlik şirketi Wagner’in elemanları, Libya’daki Hafter’e destek faaliyetlerine devam ediyor. Habere göre, Wagner’e bağlı 800 ila 1200 arasında Rus paralı asker 2018’den bu yana ülkede aktif bir şekilde cephe hattında faaliyet yürütürken, bunlardan 39’u keskin nişancı olarak görev alıyor. Ayrıca, Şam merkezli Cham Wings Havayollarının, Hafter saflarında savaşa katılmaları için 2 bin civarında Suriyeli savaşçıyı Libya’ya taşıdığının da raporda yer aldığı paylaşıldı.

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