Hafter'in provokasyonuna karşı Libyalılardan Türk bayraklı dayanışma gösterisi

Etiyopya neden iç savaşta?

Bundan 3 yıl önce Afrika'nın en kalabalık 2. ülkesi olan Etiyopya tarihinde ilk kez Müslüman bir lider olan Abiy Ahmet Başbakanlık görevine geldi. Nobel Barış Ödülü alan Ahmet şu an ülkesindeki iç savaşı yönetmeye çalışıyor. Etiyopya; birçok farklı kimliğin ve dinin bir arada bulunduğu, bu farklılıkların sürekli çatışmalara döndüğü bir ülke. Bütün bunlar olurken ülke bir de Nil'e yapılan Afrika'nın en büyük barajı Rönesans'tan dolayı Mısır ve Sudan'ın tehditleriyle mücadele etmek zorunda.