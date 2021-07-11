Dünya Hafterin provokasyonuna karşı Libyalılardan Türk bayraklı dayanışma gösterisi
AFRİKA

Hafter'in provokasyonuna karşı Libyalılardan Türk bayraklı dayanışma gösterisi

Libya'da gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki Tobruk kentinde, Hafter milisleri tarafından yola Türk bayrakları serilerek gerçekleştirilen provokasyon girişimi protesto edildi. Başkent Trablus'ta toplanan kalabalık, Türk bayrakları taşıdı. Gösteride, "Türk bayrağına saldıranlara karşı Türk bayrağı taşıyoruz. Çünkü Türkiye'nin, Libya'ya, Filistin'e ve tüm ülkelere yönelik onurlu bir duruşu var" açıklaması yapıldı.

Haber Merkezi AA
Hafterin provokasyonuna karşı Libyalılardan Türk bayraklı dayanışma gösterisi
Libya'da Türk bayraklı dayanışma gösterisi düzenlendi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta toplanan kalabalık, ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde Türk bayrağını hedef alan provokasyonu kınayan gösteri düzenledi.

Trablus'un Şehitler Meydanı'nda toplanan Libyalılar, ellerinde Libya ve Türk bayrakları ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'i kınayarak "Savaş suçlusu Hafter'e hayır!" sloganları attı.

"Türkiye'nin onurlu duruşu var"

Türk bayrağı taşıyan Libyalılardan Hüseyin el-Tuveyri, "Bugün, Türk bayrağına saldıranlara karşı Türk bayrağı taşıyoruz. Çünkü Türkiye'nin, Libya'ya, Filistin'e ve tüm ülkelere yönelik onurlu bir duruşu var" diye konuştu.

Hafter'in provokasyonu: Ne olmuştu?

Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki Tobruk kentinde 5 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen bütçe görüşmeleri sırasında Temsilciler Meclisinin geçici binası önünde Türk bayrağı hedef alınmıştı.

Hafter yanlısı milisler, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, Tobruk kentini ziyareti sırasında konvoyun geçeceği yola Türk bayrakları sererek, provokasyon girişiminde bulunmuştu.

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