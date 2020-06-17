Hafter’li çözüm imkansız: Türkiye’nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler Yeni Şafak'a konuştu

Türkiye’nin Libya’daki önceliğinin sivil ve demokratik ilkeler zemininde siyasi çözümün temini olduğunu söyleyen İşler, “Türkiye, bundan sonraki süreçte Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) olan desteğini sürdürecek ve UMH ile birlikte askeri kazanımların siyasi kazanımlara dönüştürülmesi için çalışacaktır” dedi. Libya meselesinin yerel, bölgesel ve küresel aktörlerin etkin rol aldığı bir kriz olduğunu hatırlatan İşler, “Bu nedenle çözüm masada mümkün olacaktır. Son günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili kurumlarımızın yürüttüğü diplomasi dikkate alındığında, siyasi ve diplomatik çözüme öncelik verildiği görülecektir. Türkiye başından beri Libya’da hep siyasi çözümden yana olmuştur” açıklaması yaptı. Hafter üzerinden askeri yönetim kurmak ve Libya kaynaklarını halkın çıkarları aleyhine kullanmak isteyenlerin bu stratejilerinin Türkiye’nin meşrû hükümete verdiği destekle birlikte iflas ettiğini vurgulayan İşler şunları söyledi:

Darbeci Hafter

KARDEŞİMİZİN YANINDAYIZ

“Libyalı meşrû bütün taraflara kapılarımız açık. Libyalı bütün taraflar Türkiye’nin oynadığı yapıcı rolü takdir ediyor. Bundan sonraki süreçte Libya’nın yeniden toparlanıp ayağa kalkabilmesi için Türkiye’nin desteğini beklediklerini ifade ediyorlar. Esasen, geçmişte Libya ve Libyalıların zor zamanında onlara destek olan milletimiz bugün de zor zamanlarında devlet ve millet olarak Libyalı kardeşlerinin yanında yer almıştır.”

HAFTER SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ

“Türkiye’nin ‘Hafter’in Libya’nın geleceğinde yeri yok’ demesi, Hafter’in siyasi çözümü imkansızlaştırmasından dolayıdır. Zira, Libya Siyasi Anlaşması’nın uygulanmasını engelleyerek Trablus’a saldırmış, binlerce insanın ölümüne veya yaralanmasına neden olmuştur. Bu süreçte pek çok savaş suçu da işlemiştir. Böyle bir diktatör, Libya’da siyasi çözümleri boşa çıkarmak için elinden geleni yapar. Diğer yandan Libyalılar ülkelerinin yeniden toparlanıp ayağa kalkabilmesi için Türkiye’nin desteğini bekliyor.”