Dünya Hainler çocukları ailesinden ayırıyor PKK Halepte 14 yaşında bir kızı dağa kaçırdı
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Hainler çocukları ailesinden ayırıyor: PKK Halep'te 14 yaşında bir kızı dağa kaçırdı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de Halep il merkezinde yaşayan 14 yaşındaki bir kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Hainler çocukları ailesinden ayırıyor: PKK Halepte 14 yaşında bir kızı dağa kaçırdı
Arşiv.

Terör örgütü PKK/YPG Halep'te bir kız çocuğunu daha ailesinden kopardı.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağından (SNHR) yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de "SDG" adını kullanan PKK/YPG'li teröristlerin Halep il merkezinde varlık gösterdikleri Şeyh Maksud Mahallesi'nden 10 Aralık'ta L.O'yu kaçırdığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, terör örgütünün Afrin doğumlu 14 yaşındaki kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdığı ve ailesiyle görüşmesine izin vermediği belirtildi.

Terör örgütü, kaçırdığı gençler ile çocukları genellikle silahlı eğitim için kamplara götürüyor.

PKK/YPG'li teröristler bu ay içinde Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerinden de 15 yaşındaki 2 çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna katmıştı.

2021'de 221 çocuğu kaçırdı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü PKK/YPG'nin 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Raporda, terör örgütü PKK/YPG'nin kolu olan "İç Asayiş Güçleri"nin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığının, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.

PKK/YPG'nin, Suriye'de 2021'de 55 çocuğu, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü kaydedilmişti.

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