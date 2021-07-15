Dünya Haiti Devlet Başkanına suikastta ABD detayı Katilleri askeri eğitim gördü
AMERİKA

Haiti Devlet Başkanı'na suikastta 'ABD' detayı: Katilleri askeri eğitim gördü

Geçtiğimiz günlerde konutunda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Haiti Devlet Başkanı Jovanel Moise'nin katil zanlılarından bazılarının ABD'de askeri eğitim gördüğü ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Kenneth Hoffman, eğitimlerin binlerce kişiye rutin olarak verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Haiti Devlet Başkanına suikastta ABD detayı: Katilleri askeri eğitim gördü
Haiti Devlet Başkanı Moise'yi öldüren ekipte olduğu belirlenen zanlılar

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Kenneth Hoffman, yaptığı açıklamada, "Eğitim veri tabanlarımızı incelediğimizde, bu (Moise suikastı) soruşturmanın bir parçası olarak gözaltına alınan bazı Kolombiyalı kişilerin, Kolombiya Silahlı Kuvvetlerinin aktif üyesi olarak görev yaparken, ABD askeri eğitim ve öğretim programlarına katıldığını tespit ettik." ifadesini kullandı.

İncelemenin devam ettiğini belirten Hoffman, konuya ilişkin başka detay vermeyeceğini ifade etti.

"Binlerce kişiye rutin olarak veriliyor"

ABD ordusunun, Güney Amerika, Orta Amerika ve Karayipler'den müttefik ülkeleri temsil eden binlerce askere rutin olarak eğitim verdiğini aktaran Hoffman, "Bu eğitim, insan haklarına saygıyı, hukukun üstünlüğüne uyumu ve demokratik olarak seçilmiş sivil lidere bağlı askerleri vurgular ve teşvik eder." dedi.

Moise'nin öldürülmesi

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülürken şimdiye kadar 17'si Kolombiyalı 19 kişi gözaltına alınmıştı.

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