Dünya Suikasttan sonra kaos
AMERİKA

Suikasttan sonra kaos

Haiti’de, devlet başkanı Jovenel Moise’in evinde suikastla öldürülmesinden sonra sokaklarda kaos var. Suikasttan sorumlu tutulan paralı askerler sokakta linç ediliyor. Adanın güneybatısındaki bölgelere polis giremiyor. “Kırmızı bölge” ilan edilen eyalette öfkeli kalabalık bir yetkiliyi öldürdükten sonra cesedini yaktı. ABD asayişi sağlamak için istenen askeri desteği reddetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haiti Haberleri: ​Suikasttan sonra kaos​
Sokaklarda şiddet baş gösterdi, can güvenliği tehlikede.

Eski bir Fransız sömürgesi olan ve ABD’nin desteklediği darbelerden ötürü siyasi otoritenin zayıfladığı Haiti’de, Devlet Başkanı Jovenel Moise’in evinde suikasta uğrayarak öldürülmesi sonrası sular durulmuyor. Kaosun hakim olduğu ve şiddetin tavan yaptığı ülkede, suikasttan sorumlu tutulan paralı askerler sokaklarda linç ediliyor. Polis, öfkeli halkın eylemlerine müdahalede yetersiz kalıyor. Tansiyonun yükseldiği yerlerden birinde halk 72 yaşındaki bir devlet memurunu önce vurarak öldürdü, ardından yaktı. Olayların kontrolden çıkması üzerine yönetim ABD’den yardım amaçlı asker talep etti.

SOKAKTA LİNÇ ETTİLER

Bölge basınında çıkan habere göre, devlet başkanına yapılan suikasttan ülkedeki paralı askerlerin sorumlu tutulması üzerine güvenlik güçleri, Port-au-Prince’teki tepelerde çıkan silahlı çatışmaların ardından 17 Kolombiyalı ve iki Haiti doğumlu ABD vatandaşını yakaladı. Gözaltı sonrası gelen korkunç fotoğraflardan birinde polisin, gözaltına aldığı Kolombiyalı bir zanlıyı halatlarla bağlayarak sokaklarda sürüklediği, bir diğer zanlının ise yine halk tarafından linç edildiği ve kanlar içerisinde tartaklandığı görülüyor.

ÖNCE VURDULAR SONRA YAKTILAR

Ülkede suikast sonrası yükselen tansiyonu bastırmakta güvenlik güçlerinin müdahalesi yetersiz kalıyor. Adanın güneybatısındaki bölgelere polis bile girmeye çekiniyor. Güvenlik güçlerinin giremediği ve “kırmızı bölge” ilan edilen bir eyalette halk, 72 yaşındaki bir kasaba yetkilisinin peşine düştü. Bir binanın çatı katına çıkan yaşlı adamın kaçacak yeri kalmadı. Öfkeli halk adamı önce linç etti, daha sonra vurarak öldürdü ve cesedini ateşe verdi.

BÜYÜKELÇİLİĞE SIĞINMA TALEBİ

Öte yandan Port-au-Prince’in kuzeyindeki Mirebalais’teki iki hapishanede mahkumlar isyan çıkardı. Güvenlik zaafiyetini fırsat bilen mahkumlar hücrelerini ateşe verdi, çok sayıda mahkum firar etti. Ülkede can güvenliğinin kalmadığını düşünen çok sayıda Haitili, başkent Port-au-Prince’teki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Onlarca Haitili, büyükelçilik önünde ABD’ye sığınma talebinde bulundu.

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE İŞKENCE ETMİŞLER

Ülkede kontrolü kaybeden hükûmet, kargaşayı bastırması ve Haiti limanını, havaalanını, akaryakıt stoklarını ve diğer önemli altyapı noktalarını koruması için ABD’den asker göndermesini istedi. Reuters’e açıklama yapan ABD’li bir yetkili ise asker gönderme talebini reddettiklerini duyurdu. Öte yandan Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin, öldürülmeden önce suikastçılar tarafından işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten yargıçlardan Carl Henry Destin, Moise’nin yatak odasında öldürülmeden önce işkence gördüğünü, kızının kaçtığını, oğlunun ve çalışanların ise ağzının kapatıldığını belirtti. Otopsi raporunda Moise’nin kolunda ve sağ ayağında kırıklar olduğu belirtildi.

GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI ATANDI

Joseph Lambert
Joseph Lambert

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin 7 Temmuz’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Senato, Joseph Lambert’i geçici devlet başkanı olarak atadı. Bölge basınında çıkan habere göre, Üst Meclis Başkanı olarak görev yapan Lambert, 10 senatörden 8’inin imzasını alarak geçici devlet başkanı oldu. Moise tarafından daha önce görevden alınan geçici Başbakan Claude Joseph’in, Moise’nin öldürülmesinden sonra yürüttüğü devlet başkanlığı görevi böylece sona erdi.

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