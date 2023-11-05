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Hamaney ile Heniyye İran'da görüştü: İslam ülkelerine Gazze'ye destek çağrısı

İran lideri Ali Hamaney, Tahran’da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü. Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşı İslam ülkeleri ve uluslararası toplumun Gazze halkına daha güçlü destek vermesi gerektiğini belirtti.

18:08 - 5/11/2023 Pazar
AA
İran lideri Hamaney (sağda), başkent Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü.

İran lideri Hamaney (sağda), başkent Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Hamaney, Tahran’da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

İslam ülkelerine Gazze'ye destek çağrısı

Görüşmede Heniyye'den İsrail’in saldırıları ve Gazze’deki gelişmeler hakkında bilgi alan Hamaney, İslam ülkeleri ve uluslararası toplumun Gazze halkını daha güçlü desteklemeleri gerektiğini kaydetti.

Gazze halkının İsrail’in saldırıları karşısındaki duruşundan övgüyle söz eden Hamaney, özellikle İslam ülkelerinin Gazzelileri her yönden desteklemeleri gerektiğini vurguladı.



#Ayetullah Ali Hamaney
#İran
#Hamas
#İsmail Heniyye
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