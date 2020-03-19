Hamaney'den 10 bin mahkum için af kararı: Salgın nedeniyle 85 bin mahkumu da çıkartmıştı İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in kararı ile yaklaşık 10 bin mahkuma af kararı çıkartıldığını açıkladı. İran’da daha önce koronavirüsü tehdidine karşı 85 bin mahkum geçici süreliğine serbest bırakılmıştı.

Haber Merkezi 19 Mart 2020, 06:17 Son Güncelleme: 19 Mart 2020, 06:21 İHA