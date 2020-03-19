Dünya Hamaneyden 10 bin mahkum için af kararı Salgın nedeniyle 85 bin mahkumu da çıkartmıştı
ORTADOĞU

Hamaney'den 10 bin mahkum için af kararı: Salgın nedeniyle 85 bin mahkumu da çıkartmıştı

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in kararı ile yaklaşık 10 bin mahkuma af kararı çıkartıldığını açıkladı. İran’da daha önce koronavirüsü tehdidine karşı 85 bin mahkum geçici süreliğine serbest bırakılmıştı.

Haber Merkezi İHA
İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney
İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney

İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, Nevruz tatili dolayısıyla İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’in aralarında siyasilerin de bulunduğu 10 bin mahkum için af kararı çıkarttığını açıkladı.

SİYASİ TUTUKLULAR DA VAR

  • İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’in Nevruz dolayısıyla mahkumlar için verdiği af kararının toplumda tehdit oluşturan suçluları kapsamadığını belirten İsmaili, "Uzman ekiplerce gerekli incelemeler başlatıldı. Dini liderin onay verdiği af kararı kapsamında yaklaşık 10 bin mahkum tamamen serbest bırakılacak” dedi. İran Yargı Erki Sözcüsü ilk belirlemelere göre 10 bin mahkumun af kararı ile serbest kalacağını ifade ederek, "Söz konusu 10 bin mahkumun içerisinde siyasi tutuklular da var" diye konuştu.

İran’da daha önce koronavirüsü tehdidine karşı 85 bin mahkum geçici süreliğine serbest bırakılmıştı.

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