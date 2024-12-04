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Hamaney’in danışmanı Türkiye’ye saldırdı: ‘Siyonistlerin çukuruna düştü’

Hamaney’in danışmanı Türkiye’ye saldırdı: ‘Siyonistlerin çukuruna düştü’

Furkan Erten
16:504/12/2024, Çarşamba
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Velayeti, ülkesinin Esed rejimine desteğini yineledi.
Velayeti, ülkesinin Esed rejimine desteğini yineledi.

İran yetkililerinden Ali Ekber Velayeti, Türkiye’ye hakaret ve iftira dolu açıklamalar yaptı. Türkiye’nin çukura düştüğünü söyledi.

İran dini lideri Hamaney’in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ülkesinin yarı resmi haber ajansı Tasnim’e yaptığı açıklamada Türkiye’ye saldırdı. Türkiye’ye yönelik iftiralarda bulunan Velayeti, Esed rejimini sonuna kadar destekleyeceklerini belirtti.


İftira geleneğini sürdürdü

Türkiye’ye yönelik hadsiz ifadeler kullanan Ali Ekber Velayeti, iftiralar da sıraladı.
“Ne yazık ki Türkiye bir süredir Amerika'nın ve Siyonist rejimin elinde bir araç olmuştur.”
diyen Velayeti,
“İslam'da köklü geçmişi olan, önemli büyükleri ve mutasavvıfları olan Türkiye'nin, Amerika ve Siyonistlerin açtığı çukura düşeceğini düşünmemiştik.”
dedi.

Esed rejimine desteğe devam

Esed rejimine desteklerini sürdüreceklerini belirten Velayeti,
“Amerika, Siyonistler ve bölge ülkeleri, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye hükümetini sonuna kadar destekleyeceğini bilmelidir. Bugün Suriye'yi destekleyenlerin sayısı 2011'dekinden daha fazladır. İran'ın yanı sıra Rusya, Lübnan'da bugün her zamankinden daha güçlü olan Hizbullah, Irak'ta harika bir güç olan Haşdı Şabi, Yemen'deki kahraman Husiler ve aziz Filistinliler Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve mevcut hükümeti destekleme konusunda birleşmiş durumdalar.”
ifadelerini kullandı.
Velayeti, lider kadrosuyla birlikte 3 binden fazla milisini kaybeden Hizbullah'ın her zamankinden güçlü olduğunu belirtti.



#İran
#Türkiye
#Suriye
#Beşar Esed
#Rusya
#Lübnan
#Amerika

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