Hamaney’in danışmanı Türkiye’ye saldırdı: ‘Siyonistlerin çukuruna düştü’

Esed rejimine desteklerini sürdüreceklerini belirten Velayeti,

“Amerika, Siyonistler ve bölge ülkeleri, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye hükümetini sonuna kadar destekleyeceğini bilmelidir. Bugün Suriye'yi destekleyenlerin sayısı 2011'dekinden daha fazladır. İran'ın yanı sıra Rusya, Lübnan'da bugün her zamankinden daha güçlü olan Hizbullah, Irak'ta harika bir güç olan Haşdı Şabi, Yemen'deki kahraman Husiler ve aziz Filistinliler Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve mevcut hükümeti destekleme konusunda birleşmiş durumdalar.”