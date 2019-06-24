Hamas: Bahreyn çalıştayı katılımcılarının Filistin adına konuşma yetkisi yok

Hamas yetkililerinden Muşir el-Mısri, Bahreyn'in başkenti Manama'da "Refah için Barış" temasıyla düzenlenecek ekonomi çalıştayı katılımcılarının, Filistin adına konuşma hakkı ve yetkisine sahip olmadıklarını söyledi.

Gazze'de düzenlediği basın toplantısında Mısri, "Yüzyılın Anlaşması'nı ve Manama çalıştayını reddettiğimizi duyuruyoruz. Bu komployu alt edebilmek için çalışma sözü veriyoruz. Kudüs ve Filistin’in Arap kimliğini ve mültecilerin tehcir edildikleri topraklarına dönme haklarını vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısri, bu çalıştay üzerinden Filistin halkının davasının, "siyasi meseleden, insani meseleye dönüştürülmeye" çalışıldığını vurguladı.

Manama çalıştayının büyük bir tehlike teşkil ettiğine işaret eden Mısri, çalıştayın İslam aleminin ilkeleri ve kararlarından koparak, şüpheli ve tehlikeli projelere ve ittifaklara zemin hazırladığını belirtti.

Mısri, "Bahreyn çalıştayı katılımcılarının Filistin adına konuşma yetkisi yok." diye konuştu.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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