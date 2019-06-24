Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Hamas Bahreyn çalıştayı katılımcılarının Filistin adına konuşma yetkisi yok
ORTADOĞU

Hamas: Bahreyn çalıştayı katılımcılarının Filistin adına konuşma yetkisi yok

Hamas yetkililerinden Muşir el-Mısri, Yüzyılın Anlaşması'nı ve Manama çalıştayının reddediklerini duyurarak "Bu komployu alt edebilmek için çalışma sözü veriyoruz. Kudüs ve Filistin’in Arap kimliğini ve mültecilerin tehcir edildikleri topraklarına dönme haklarını vurguluyoruz. Bahreyn çalıştayı katılımcılarının Filistin adına konuşma yetkisi yok" dedi.

Haber Merkezi AA
Hamas yetkililerinden Muşir el-Mısri
Hamas yetkililerinden Muşir el-Mısri

Hamas yetkililerinden Muşir el-Mısri, Bahreyn'in başkenti Manama'da "Refah için Barış" temasıyla düzenlenecek ekonomi çalıştayı katılımcılarının, Filistin adına konuşma hakkı ve yetkisine sahip olmadıklarını söyledi.

Gazze'de düzenlediği basın toplantısında Mısri, "Yüzyılın Anlaşması'nı ve Manama çalıştayını reddettiğimizi duyuruyoruz. Bu komployu alt edebilmek için çalışma sözü veriyoruz. Kudüs ve Filistin’in Arap kimliğini ve mültecilerin tehcir edildikleri topraklarına dönme haklarını vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısri, bu çalıştay üzerinden Filistin halkının davasının, "siyasi meseleden, insani meseleye dönüştürülmeye" çalışıldığını vurguladı.

Manama çalıştayının büyük bir tehlike teşkil ettiğine işaret eden Mısri, çalıştayın İslam aleminin ilkeleri ve kararlarından koparak, şüpheli ve tehlikeli projelere ve ittifaklara zemin hazırladığını belirtti.

Mısri, "Bahreyn çalıştayı katılımcılarının Filistin adına konuşma yetkisi yok." diye konuştu.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

REKLAM

Zarif'ten Trump'a uyarı: B Takımı diplomasi değil, savaş istiyor
DÜNYA
Zarif'ten Trump'a uyarı: B Takımı diplomasi değil, savaş istiyor
Yaz tarifesinde kullanılmayacak

Yaz tarifesinde kullanılmayacak

​THY, havacılık sektöründe krize yol açan uçakla ilgili kararını verdi.
İrana drone yanıtı

İran'a drone yanıtı

​Trump ek yaptırımlar getiren kararnameyi imzaladı.
Katardandev sevkiyat

Katar'dan
dev sevkiyat

Türkiye, 207 bin metreküplük LNG ithal etti.
MEB takvimi açıkladı

MEB takvimi açıkladı

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 9 Ağustos'ta.
Detaylar ortaya çıktı

Detaylar ortaya çıktı

Mersin'de yük treni minibüs biçti. Ölü ve yaralılar var.
Sıcak hava geliyor

Sıcak hava geliyor

​Meteorolojiden Türkiye geneline sıcaklık uyarısı yapıldı.
Arap gençleri:<br>Lider Erdoğan

Arap gençleri:
Lider Erdoğan

Arap dünyasında yapılan anket ilginç sonuçlar ortaya koydu.
İki savaş uçağı düştü

İki savaş uçağı düştü

Pilotlar kendini fırlatarak kurtuldu.

Listeye 4 çizik birden

Listeye 4 çizik birden

Tunceli'de biri turuncu 3'ü gri listede bulunan teröristler öldürüldü.
Hangi yaptırım<br>olursa olsun S-400'ü aldık

Hangi yaptırım
olursa olsun S-400'ü aldık

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye çok sert sözler.
Kaçan darbeci öldürüldü

Kaçan darbeci öldürüldü

​Etiyopya'da darbe girişimi bastırılmıştı.
81 ile kayısı uyarısı

81 ile kayısı uyarısı

'Malatya' ismini kullananlara yönelik dava açılacak.
2 teröristin peşindeler

2 teröristin peşindeler

​Mehmetçik, Doğu Karadeniz'de operasyonlarını sürdürüyor.
İtiraz süreci başladı

İtiraz süreci başladı

​YSK Başkanı Güven'den seçim sonucu açıklaması.
Gerçekler bilinmeli

Gerçekler bilinmeli

​Pakistanlı fizikçi, Mursi'nin ölümüyle ilgili sır perdesini araladı.
Gerekirse<br>yeniden vururuz

Gerekirse
yeniden vururuz

​İran-ABD krizi devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.