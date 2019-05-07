Hamas: BM İsrail yanlısı

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarına ilişkin açıklamasını "İsrail yanlısı" şeklinde değerlendirdi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in İsrail'in Gazze'ye son saldırısı hakkında beyan ettiği görüşlerinin kendilerini hayrete düşürdüğü ifade edildi.

Guterres'in açıklamasının, Tel Aviv taraftarlığını ve İsrail saldırılarına desteği yansıttığı kaydedilen açıklamada, Guterres'in açıklamasında işgal güçlerinin işlediği suçlara hiç değinilmediği kaydedildi.

Açıklamada, "İşgal güçleri yanlısı bu dil, işgalin ve saldırıların çıkarına; istikrarın sağlanmasına ve savaşın sona ermesine hizmet etmiyor. Ayrıca arabulucu rolüne ya da ateşkes için uygun ortamın oluşturulmasına yardımcı olmuyor." ifadeleri kullanıldı.

25 Filistinli şehit oldu

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in Guterres adına dün yayımladığı açıklamada, Gazze'den İsrail'e roket atılması, özellikle sivil yaşam merkezlerinin hedef alınmasını kınamıştı.

İsrail'in hafta sonu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı olmak üzere 4 kişi ölmüştü.

Yerel basın, dün erken saatlerde Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

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