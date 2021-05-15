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Dünya Hamas duyurdu İsrail ile iki saatlik ateşkes kararı
ORTADOĞU

Hamas duyurdu: İsrail ile iki saatlik ateşkes kararı

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, bu akşam yerel saat ile 22:00'de İsrail ile iki saatlik ateşkesin başladığını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Hamas duyurdu: İsrail ile iki saatlik ateşkes kararı
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Hamas'tan yapılan açıklamada, ateşkesin iki saatlik bir zaman dilimini kapsayacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa'da ramazanın başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.

İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddetinin artması üzerine Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.

Çekilmenin olmaması üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlattı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlattı.

Şehit sayısı 145'e yükseldi

Gazze'de Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 900'e ulaştı.

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