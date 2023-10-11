Hamas esir aldığı Yahudi kadın ve çocuklarını serbest bıraktı

Hamas'ın serbest bıraktığı Yahudi kadın ve çocukları
Katar merkezli Al Jazeera'nın haberine göre, Kassam Tugayları, çatışmalar sırasında esir aldığı bir Yahudi yerleşimci kadınla çocuklarını serbest bıraktı.
Al Jazeera, kadın ile çocuklarının serbest bırakılmasına ilişkin görüntüleri de yayımladı. Arkadan çekilen görüntülerde, kadın ve bir çocuğu görünürken diğerini kucağında taşıdığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için diplomasi yürütüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için diplomasi yürütüyor
Türkiye, Hamas’ın elindeki sivil esirlerle ilgili müzakere yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla ilgili kurumlar sivillerle ilgili süreci yönetiyor.
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1 saat önce