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Dünya

Hamas esir aldığı Yahudi kadın ve çocuklarını serbest bıraktı

Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, esir aldığı bir Yahudi yerleşimci kadınla iki çocuğunu serbest bıraktığı belirtildi. Katar merkezli Al Jazeera, kadın ile çocuklarının serbest bırakılmasına ilişkin görüntüleri de yayımladı.

23:58 . 11/10/2023 Çarşamba
AA
Hamas'ın serbest bıraktığı Yahudi kadın ve çocukları

Hamas'ın serbest bıraktığı Yahudi kadın ve çocukları

Katar merkezli Al Jazeera'nın haberine göre, Kassam Tugayları, çatışmalar sırasında esir aldığı bir Yahudi yerleşimci kadınla çocuklarını serbest bıraktı.



Al Jazeera, kadın ile çocuklarının serbest bırakılmasına ilişkin görüntüleri de yayımladı. Arkadan çekilen görüntülerde, kadın ve bir çocuğu görünürken diğerini kucağında taşıdığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için diplomasi yürütüyor

Türkiye, Hamas’ın elindeki sivil esirlerle ilgili müzakere yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla ilgili kurumlar sivillerle ilgili süreci yönetiyor.



#Filistin
#Hamas
#İsrail
#Yahudi
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