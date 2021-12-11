Dünya Hamas Lübnanda Kovid-19 tedbir malzemeleri deposundaki patlama elektrik kaçağından
ORTADOĞU

Hamas: Lübnan'da Kovid-19 tedbir malzemeleri deposundaki patlama elektrik kaçağından

Hamas Hareketi, Lübnan’ın güneyindeki Sur şehri yakınlarında yer alan Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali’de dün meydana gelen patlamanın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir için kullanılan malzemelerinin tutulduğu depodaki elektriğin kısa devre yapmasından kaynaklandığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Hamas: Lübnanda Kovid-19 tedbir malzemeleri deposundaki patlama elektrik kaçağından
Patlamanın olduğu bölge.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, patlama hakkında yapılan inceleme ve görgü tanıklarını dinlenmesinden sonra, depoda Kovid-19 hastaları için oksijen ve gaz tüplerinin yanı sıra bir miktar deterjan ve dezenfektanın tespit edildiği aktarıldı.

Depodaki patlamanın elektrik kısa devresinden kaynaklandığının belirlendiği kaydedilen açıklamada, depodaki malzemelerin yardım çalışmaları kapsamında dağıtılmak üzere tutulduğuna işaret edildi.

Açıklamada patlama sonucu onlarca kişinin öldüğüne ilişkin haberlerin "uydurma ve asılsız' olduğu belirtildi.

Hamas ayrıca, Lübnan makamları, ülkedeki sağlık çalışanları ve sivil savunma ekiplerini, yürüttükleri çalışmalar ve kriz yönetiminden dolayı takdir etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA dün, Burc eş-Şimali Mülteci Kampı'nda Filistinli bir gruba ait cephanelikte yangın sonucu meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğunu duyurmuştu.

Basın muhabirlerinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre ise yangın sonucu patlamanın meydana geldiği cephanelik, Burc eş-Şimali Mülteci Kampı'nda bulunan Ubey bin Kaab Camisi'nin altında yer alıyor.

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