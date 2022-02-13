Hamas: Şeyh Cerrah sakinlerine saldıran Yahudi yerleşimciler ateşle oynuyor

Iraklı komutan PKK elebaşı Öcalan posteri asanlara haykırdı: Bu meydana gömerim

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar'da görev yapan 20'nci Tugay Komutanı Esir Rubayi, ilçe merkezine terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan posteri asılmasına sert tepki göstererek, 'Allah şahidim olsun ki, Öcalan posteri asanı bu meydana gömerim ve bu meydanda asarım. Ben teröristlerle mücadele eden komutanım. Burada kanuna aykırı davrananların kafasını ezerim.' dedi.