Dünya Hamas Şeyh Cerrah sakinlerine saldıran Yahudi yerleşimciler ateşle oynuyor
ORTADOĞU

Hamas: Şeyh Cerrah sakinlerine saldıran Yahudi yerleşimciler ateşle oynuyor

Hamas, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırılarını "ateşle oynamak" şeklinde değerlendirdi. Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Hamas: Şeyh Cerrah sakinlerine saldıran Yahudi yerleşimciler ateşle oynuyor
Arşiv

Saldırıların devam etmesinin ciddi sonuçlar doğuracağını belirten Hamas Sözcüsü, "İsrail'i saldırıları sürdürmemesi" konusunda uyardı.

Hamade, Şeyh Cerrah sakinlerinin direnişine destek olmak için işgalci İsrail işgali atındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere seferber olmaları çağrısında bulunarak, söz konusu bölgelerin "direniş meydanı" haline gelmesi gerektiğini kaydetti.

Hamas yetkilisi, Filistinleri hedef alan yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin "ateşle oynadığını" ifade etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gece gelen yaklaşık 30 kişilik yüzleri maskeli yerleşimci grup, taş ve biber gazıyla Filistinlilere, onlara ait ev ve araçlara saldırmıştı.

Şeyh Cerrah'taki hassas durum

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayanlar sık sık fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ve taşkınlıklarına maruz kalıyor.

Şeyh Cerrah'taki birçok Filistinli aile, işgalci İsrail makamlarının yerleşimciler lehine yargı kararları ve bürokratik adımlar nedeniyle evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya.

Mahallede yaşayan Filistinlilerin evlerinden çıkartılma çabası 2021 yazında dünya gündemine damgasına vurmuştu. Doğu Kudüs'te Filistinlilerin maruz kaldığı tehcir, tüm Filistin coğrafyasında toplumsal tepki ve İsrail'in Gazze'ye başlattığı savaşla sonuçlanmıştı.

Filistinlilerin evlerinden tahliyelerine karşı ABD, İngiltere ve Avrupa Birliğinin "barış umutlarını yok ettiği" yönündeki uyarıları işgalci İsrail'in Şeyh Cerrah'taki tehcirine engel olamıyor.

İşgalci İsrail polisi Kudüs'te ateş açtı: Bir Filistinli hayatını kaybetti
DÜNYA
İşgalci İsrail polisi Kudüs'te ateş açtı: Bir Filistinli hayatını kaybetti

Filistin'in iki asırlık kahvehanesi İsrail'in baskılarına rağmen direniyor
DÜNYA
Filistin'in iki asırlık kahvehanesi İsrail'in baskılarına rağmen direniyor
Alarm veren bölgeler

Alarm veren bölgeler

​AFAD Türkiye'nin afet risk haritasını çıkardı.
80. kez kovid pozitif

80. kez kovid pozitif

Bilim Kurulu üyesinden açıklama geldi.
Türkiye ile BAE arasında 12 anlaşmanın imzalanması planlanıyor

​Bakan Muş'tan gıda fiyatlarıyla ilgili 81 ile talimat

​E-Devlet üzerinden 305 milyon 718 bin başvuru yapıldı.

​Vatandaşa KDV üreticiye kredi müjdesi.

​Batı medyası kışkırtmada ipin ucunu kaçırdı.

Leyla Kara, geleneksel sanatçıların da günümüzde çağdaş olduğuna dikkat çekiyor.

Eleştiren partilileri Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Kış ayında kalp krizine dikkat

Kış ayında kalp krizine dikkat

​Prof. Dr. Barış Çaynak dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.