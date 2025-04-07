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Hamas'a tecavüz iftirası atan haham çocuğa tacizden gözaltına alındı

Hamas'a tecavüz iftirası atan haham çocuğa tacizden gözaltına alındı

00:367/04/2025, پیر
G: 7/04/2025, پیر
AA
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Çocuğa cinsel taciz suçundan cezaevine konulan hahamın işgalci İsrail ordusunda görev aldığı aktarıldı.
Çocuğa cinsel taciz suçundan cezaevine konulan hahamın işgalci İsrail ordusunda görev aldığı aktarıldı.

Hamas'ı çeşitli iftiralarla karalamaya çalışan siyonistlerin iğrenç maskeleri de düşüyor. ABD'de Hamas'ı tecavüzle suçlayan İsrail yanlısı hahamın bir çocuğa tacizden gözaltına alınarak hapishaneye konulduğu bildirildi. 100 bin dolar kefalet konulan hahamın okulu ile ilişkisinin kesildiği de belirtildi.

ABD'nin Dallas kentinde, işgalci İsrail destekçisi gösterilerde Gazze'deki Hamas'ın İsrailli çocuk ve kadınlara tecavüz ettiği yönünde bilgiler yayan bir hahamın bir çocuğa cinsel taciz suçlamasından gözaltına alındığı belirtildi.

Hapishaneye konuldu

Dallas polisinin verdiği bilgiye göre, 43 yaşındaki haham Yizhak Meir Sabo, okulda küçük bir çocuğa cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınarak Dallas County hapishanesine konuldu.

Akiba Yavneh Akademi adlı özel bir Yahudi okulunda "
Yahudi yaşamı
" bölümü direktörü olarak çalışan Sabo için 100 bin dolar kefalet konulurken, okul yönetiminin de kendisiyle ilişkiyi kestiği duyuruldu.

İşgal ordusunda görev yapmış

Yerel medyada Sabo'nun İsrail doğumlu 5 çocuk babası olduğu, İsrail ordusunda tank birliklerinde görev aldığı ve ayrıca 2022'den bu yana Dallas'ın kuzeyindeki Tiferet Israel adlı bir sinagogun cemaatine liderlik yaptığı kaydedildi.

Sabo, 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra Dallas'ta yapılan İsrail'e destek gösterilerinde, yerel medyaya yaptığı açıklamalarda, Hamas üyelerinin İsrailli kadın ve çocuklara “kitlesel cinsel şiddet” uyguladığı şeklindeki iddiaları öne çıkarmıştı.

İsrail taraftarları tarafından sık sık gündeme getirilen söz konusu benzeri iddiaların doğruluğu hakkında ise uluslararası bağımsız kuruluşlar hiçbir kanıt bulunamadığını açıklamıştı.



#Yizhak Meir Sabo
#Haham
#İsrail

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