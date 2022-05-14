Dünya Hamastan Almanyada Nekbe Günü gösterilerinin yasaklanmasına tepki
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Hamas'tan Almanya'da Nekbe Günü gösterilerinin yasaklanmasına tepki

Hamas Hareketi, Almanya'da 15 Mayıs Nekbe Günü (Büyük Felaket) faaliyetlerine yasak getirilmesini kınadı. Berlin'deki Filistinli gruplar, bugün ve yarın Nekbe Günü münasebetiyle İsrail karşıtı protestolar düzenlemeyi planlıyordu.

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Haber Merkezi AA
Hamastan Almanyada Nekbe Günü gösterilerinin yasaklanmasına tepki
Arşiv.

Hamas Hareketi Sözcüsü Abullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, halkın köyünden ve kentinden zorla göç ettirilerek yaşadığı büyük felaketi (Nekbe) anmasının boş gerekçelerle yasaklandığını belirtti.

Kanu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu tutum, işgalci siyonizmin çirkin yüzünün gerçekliğini gösteren anlatıyı, halkımızın etnik temizlik operasyonlarının en büyüğünden birinin ana tanığı olan mülteciler sorununu görmezden gelerek örtme girişimidir. Bu faaliyetlerin engellenmesi, fikir ve ifade özgürlüğüne karşı açık bir saldırı ve çifte standart politikasına bağlılıktır"

Kanu, Nekbe Günü anma töreni düzenleme hakkının, tüm uluslararası hukuk ve örfün tanıdığı "ifade özgürlüğü" kapsamında olduğunu vurguladı.

Berlin polisi 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Filistinli derneklerin hafta sonu yapacakları Nekbe gösterilerinde kışkırtıcı sloganlar atılacağı, Yahudi karşıtı tezahürat yapılacağı ve şiddet eylemleri tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle gösterilerin yasaklandığını duyurmuştu.

Nekbe Günü (Büyük Felaket)

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

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